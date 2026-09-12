As fortes chuvas registradas entre a noite de sexta-feira (11) e a manhã de sábado (12) causaram transtornos e prejuízos aos comerciantes que atuam no Terminal Rodoviário Central, conhecido como Rodoviária Velha, no centro de São José dos Campos.

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Com a força da tempestade, a água acumulada no telhado do complexo invadiu a estrutura e gotejou diretamente sobre os boxes comerciais. Em relatos gravados no local, permissionários mostram a água escorrendo pelas paredes, acumulando-se no piso e atingindo mercadorias e equipamentos eletrônicos.

Prejuízos e improviso