As fortes chuvas registradas entre a noite de sexta-feira (11) e a manhã de sábado (12) causaram transtornos e prejuízos aos comerciantes que atuam no Terminal Rodoviário Central, conhecido como Rodoviária Velha, no centro de São José dos Campos.
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Com a força da tempestade, a água acumulada no telhado do complexo invadiu a estrutura e gotejou diretamente sobre os boxes comerciais. Em relatos gravados no local, permissionários mostram a água escorrendo pelas paredes, acumulando-se no piso e atingindo mercadorias e equipamentos eletrônicos.
Prejuízos e improviso
Para tentar conter os vazamentos e proteger o estoque, os trabalhadores precisaram improvisar baldes, panos e lonas plásticas sobre as bancadas e placas das lojas. Mesmo com as medidas de emergência, diversos produtos foram danificados e poças de água se formaram tanto na área interna dos boxes quanto nos corredores de circulação.
A situação impediu que alguns comerciantes abrissem as portas para atendimento ao público ao longo da manhã, gerando apreensão quanto às perdas financeiras. Os permissionários cobram manutenção urgente na cobertura do terminal para evitar novos episódios de alagamento durante os períodos de chuva.