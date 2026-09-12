Um evento realizado no topo do Colinas Green Tower, no Jardim das Colinas, em São José dos Campos, gerou reclamações de moradores da região devido ao barulho excessivo no período noturno.
O incômodo foi registrado em vídeo por um morador vizinho nesta sexta-feira (11), às 22h52, horário em que o volume do som propagado pela festa ainda incomodava a vizinhança.
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Nas imagens divulgadas no Instagram, o morador grava a vista de seu apartamento direcionada ao topo do edifício corporativo.
No registro, feito no final da noite, é possível ouvir nitidamente a música em volume elevado reverberando pelo bairro. A publicação rapidamente repercutiu entre internautas locais, reacendendo o debate sobre a perturbação do sossego e os limites de emissão sonora em eventos realizados em pontos elevados da cidade.
O Colinas Green Tower é um dos empreendimentos corporativos mais imponentes de São José, integrado ao complexo do Colinas Shopping. Por sua altura e localização estratégica, o som propagado do topo do edifício tende a se espalhar com facilidade pelos bairros do entorno.
Outro lado
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Colinas Shopping informou que o empreendimento está avaliando a situação e que, por enquanto, não irá se manifestar oficialmente sobre o caso. OVALE apurou que o evento foi organizado por terceiros que locaram o espaço.
A reportagem também busca contato com os organizadores do evento e mantém o espaço aberto para eventuais esclarecimentos.