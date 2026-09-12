Um evento realizado no topo do Colinas Green Tower, no Jardim das Colinas, em São José dos Campos, gerou reclamações de moradores da região devido ao barulho excessivo no período noturno.

O incômodo foi registrado em vídeo por um morador vizinho nesta sexta-feira (11), às 22h52, horário em que o volume do som propagado pela festa ainda incomodava a vizinhança.

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