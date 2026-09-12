12 de setembro de 2026
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VÍDEO: Som alto no topo do Colinas Green Tower gera queixa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um evento realizado no topo do Colinas Green Tower, no Jardim das Colinas, em São José dos Campos, gerou reclamações de moradores da região devido ao barulho excessivo no período noturno.

O incômodo foi registrado em vídeo por um morador vizinho nesta sexta-feira (11), às 22h52, horário em que o volume do som propagado pela festa ainda incomodava a vizinhança.

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Nas imagens divulgadas no Instagram, o morador grava a vista de seu apartamento direcionada ao topo do edifício corporativo.

No registro, feito no final da noite, é possível ouvir nitidamente a música em volume elevado reverberando pelo bairro. A publicação rapidamente repercutiu entre internautas locais, reacendendo o debate sobre a perturbação do sossego e os limites de emissão sonora em eventos realizados em pontos elevados da cidade.

O Colinas Green Tower é um dos empreendimentos corporativos mais imponentes de São José, integrado ao complexo do Colinas Shopping. Por sua altura e localização estratégica, o som propagado do topo do edifício tende a se espalhar com facilidade pelos bairros do entorno.

Outro lado

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Colinas Shopping informou que o empreendimento está avaliando a situação e que, por enquanto, não irá se manifestar oficialmente sobre o caso. OVALE apurou que o evento foi organizado por terceiros que locaram o espaço.

A reportagem também busca contato com os organizadores do evento e mantém o espaço aberto para eventuais esclarecimentos.

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