A morte do vendedor de carros e ex-jogador de futebol amador Fábio Magalhães Júnior, conhecido carinhosamente como Magalha, de 30 anos, gerou intensa comoção em Taubaté. O jovem faleceu na última quinta-feira (10) e deixa um rastro de saudades entre familiares, amigos e clientes do setor automotivo. A causa do óbito não foi divulgada.
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Fábio trabalhava como vendedor na concessionária XM Motors, que publicou uma emocionante nota de despedida nas redes sociais. A empresa destacou o companheirismo e o astral contagiante do jovem no ambiente de trabalho.
"Hoje, a nossa loja se despede de alguém que foi muito mais que um vendedor. Foi amigo, foi irmão, foi companhia de todos os dias. E, principalmente, foi aquele cara que conseguia arrancar risada até nos dias mais corridos", diz trecho do texto divulgado pela XM Motors. "É difícil imaginar a loja sem você. Você será sempre parte da história da nossa família."
Desabafo comovente da mãe
A perda prematura mobilizou as redes sociais com dezenas de mensagens de pesar. Em um desabafo emocionante, Kátia Santos, mãe de Fábio, expressou a dor da despedida.
"Hoje quero lembrar de você assim, meu filho. O 1º pagode juntinho. Meu encrenca, meu ciumento, o homem da minha vida. Não sei como suportar essa dor imensa em meu peito", escreveu. Ela concluiu a homenagem com uma mensagem que comoveu a internet: "Responda pra mim: também te amo, mãe. Meu eterno amor por ti, filho amado."
Campeão no futebol amador de Taubaté
Nascido em 23 de fevereiro de 1996, Fábio construiu uma história vitoriosa no esporte taubateano. Ele teve trajetória marcante na Associação Esportiva Vila São Geraldo, clube onde iniciou nas categorias infantis.
Com a camisa do Vila, Fábio integrou o elenco campeão da Copa Renato Braga em 2014 e levantou o troféu do Campeonato Amador de Taubaté em 2015.
A ligação da família com o bairro também é histórica: ele era neto de Terezinha Coli Corrêa, moradora bastante estimada na Vila São Geraldo. Em nota oficial, a associação declarou: "Fábio faz parte da nossa história. Descanse em paz."