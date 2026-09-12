A morte do vendedor de carros e ex-jogador de futebol amador Fábio Magalhães Júnior, conhecido carinhosamente como Magalha, de 30 anos, gerou intensa comoção em Taubaté. O jovem faleceu na última quinta-feira (10) e deixa um rastro de saudades entre familiares, amigos e clientes do setor automotivo. A causa do óbito não foi divulgada.

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Fábio trabalhava como vendedor na concessionária XM Motors, que publicou uma emocionante nota de despedida nas redes sociais. A empresa destacou o companheirismo e o astral contagiante do jovem no ambiente de trabalho.