O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) mantém alerta moderado para movimentos de massa em sete cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O aviso ocorre após os elevados acumulados de chuva registrados na região.

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São Sebastião, Campos do Jordão, Caraguatatuba, São José dos Campos, Ubatuba, Ilhabela e Paraibuna aparecem no painel do órgão, o que exige atenção principalmente de moradores de encostas, taludes e outras áreas suscetíveis a deslizamentos.