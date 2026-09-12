O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) mantém alerta moderado para movimentos de massa em sete cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O aviso ocorre após os elevados acumulados de chuva registrados na região.
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São Sebastião, Campos do Jordão, Caraguatatuba, São José dos Campos, Ubatuba, Ilhabela e Paraibuna aparecem no painel do órgão, o que exige atenção principalmente de moradores de encostas, taludes e outras áreas suscetíveis a deslizamentos.
O risco permanece mesmo durante períodos de trégua da chuva. Com o solo encharcado após uma sequência de dias chuvosos, áreas inclinadas podem continuar vulneráveis a instabilidades, especialmente em locais com histórico de ocorrências.
Quais cidades estão em alerta?
Segundo o painel informado do Cemaden, os sete municípios aparecem com alerta moderado para movimentos de massa:
- São Sebastião — Litoral Norte
- Campos do Jordão — Serra da Mantiqueira
- Caraguatatuba — Litoral Norte
- São José dos Campos — Vale do Paraíba
- Ubatuba — Litoral Norte
- Ilhabela — Litoral Norte
- Paraibuna — Vale do Paraíba
Dos sete municípios, quatro ficam no Litoral Norte: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Campos do Jordão está na Serra da Mantiqueira, enquanto São José dos Campos e Paraibuna integram o Vale do Paraíba.
Solo encharcado aumenta atenção
O alerta para movimentos de massa ganha importância após a sequência de dias de chuva no leste paulista. A saturação do solo pode favorecer instabilidades em encostas e taludes, inclusive nos intervalos em que não há chuva forte.
Por isso, moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de movimentação do terreno, especialmente em locais que já registraram deslizamentos.
Alerta é dinâmico
O painel do Cemaden é atualizado de acordo com a evolução das condições monitoradas pelo órgão. Municípios podem entrar ou sair da relação e o nível de alerta pode ser alterado conforme a chuva, a umidade do solo e outros indicadores.
A recomendação é que moradores de áreas suscetíveis acompanhem os alertas oficiais e as orientações da Defesa Civil.
OVALE acompanha as condições do tempo e os impactos da chuva no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.