A motociclista Valéria Maria da Silva, de 52 anos, morreu após a colisão entre a moto que conduzia e um Toyota Yaris na Rodovia João do Amaral Gurgel (SP-103), em Caçapava, no início da noite desta sexta-feira (11).

O acidente aconteceu por volta das 18h15, na altura do km 2,5, próximo ao acesso ao Condomínio Santa Helena.

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