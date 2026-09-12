A motociclista Valéria Maria da Silva, de 52 anos, morreu após a colisão entre a moto que conduzia e um Toyota Yaris na Rodovia João do Amaral Gurgel (SP-103), em Caçapava, no início da noite desta sexta-feira (11).
O acidente aconteceu por volta das 18h15, na altura do km 2,5, próximo ao acesso ao Condomínio Santa Helena.
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Valéria foi socorrida pelo Samu e levada para a Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), em Caçapava, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado inicialmente pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A dinâmica da colisão ainda será investigada.
Como aconteceu o acidente em Caçapava
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um Toyota Yaris cinza e uma Honda CG 160 Titan vermelha, conduzida por Valéria.
O motorista do carro, de 66 anos, permaneceu no local após a colisão, ajudou no socorro à motociclista e prestou esclarecimentos à polícia. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L.
Em depoimento à polícia, o motorista afirmou que seguia pela Rodovia João do Amaral Gurgel e pretendia acessar o Condomínio Santa Helena. Segundo a versão apresentada por ele, o carro estava parado no acostamento, com a seta acionada, enquanto aguardava a passagem de outros veículos.
Ainda de acordo com o relato, depois de aguardar o fluxo, ele iniciou uma conversão à esquerda para entrar no condomínio. O motorista disse que não havia percebido outro veículo próximo antes de começar a manobra.
Durante a conversão, ocorreu a colisão com a motocicleta conduzida por Valéria. A Polícia Civil deverá analisar outros elementos para esclarecer a dinâmica da ocorrência.
Câmeras podem ajudar na investigação
O boletim de ocorrência informa que o acesso ao Condomínio Santa Helena é monitorado por câmeras.
O síndico do condomínio comunicou à Guarda Civil Municipal sobre a existência do sistema de monitoramento, e a gravação foi anexada à ocorrência.
As imagens poderão auxiliar na investigação ao mostrar a movimentação dos veículos antes da colisão e a conversão realizada pelo Toyota Yaris.
A perícia também foi acionada e realizou os procedimentos no local. Após o trabalho pericial, os dois veículos envolvidos foram liberados.
Valéria foi socorrida, mas morreu na Fusam
Após a colisão, Valéria ficou caída na via. O Samu foi acionado para prestar atendimento. Antes da chegada da equipe de socorro, o motorista do Toyota Yaris e integrantes da Guarda Civil Municipal ajudaram no atendimento à motociclista, conforme o registro policial.
Valéria foi encaminhada para a Fusam, mas morreu em decorrência dos ferimentos.
A investigação deverá utilizar as imagens de monitoramento, os elementos da perícia e os demais dados reunidos pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da colisão.