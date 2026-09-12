12 de setembro de 2026
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CHUVA FORTE

Serra Antiga da Tamoios volta a ser fechada por chuva no Vale

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios voltou a ser fechada no começo da madrugada deste sábado (12) devido ao alto volume de chuva na região.

A nova interdição ocorreu poucas horas depois da liberação do trecho, registrada às 17h30 de sexta-feira (11), e tem caráter preventivo diante das condições meteorológicas e dos riscos nas encostas da Serra do Mar.

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A medida afeta diretamente a ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, utilizada diariamente por moradores, trabalhadores, transportadores e turistas entre cidades como São José dos Campos, Paraibuna e Caraguatatuba.

A concessionária responsável pela rodovia monitora as condições meteorológicas e pode interromper o tráfego na Serra Antiga quando os volumes de chuva atingem níveis que representam risco à segurança dos motoristas.

Serra Antiga ficou aberta por poucas horas

A Serra Antiga havia sido liberada às 17h30 de sexta-feira, depois de permanecer interditada por aproximadamente 22 horas e meia.

Com a reabertura, a Rodovia dos Tamoios voltou à configuração habitual, com os veículos em direção ao Litoral Norte utilizando a Serra Antiga e o tráfego no sentido São José dos Campos seguindo pela Serra Nova.

A normalização durou apenas algumas horas. Durante a madrugada deste sábado, o aumento do volume de chuva levou à adoção de uma nova interdição preventiva.

A possibilidade de um novo fechamento já havia sido alertada pela concessionária no momento da liberação de sexta-feira, diante da previsão de continuidade das chuvas.

Primeira interdição começou na quinta-feira

A sequência de bloqueios na Serra Antiga começou às 19h de quinta-feira (10), quando o trecho foi interditado devido ao alto volume de chuva.

A Serra Antiga permaneceu fechada durante a noite e boa parte da sexta-feira. Enquanto o trecho seguia interditado, a operação da Tamoios precisou ser adaptada para manter a ligação entre o Vale e o Litoral Norte.

Na manhã de sexta-feira, por volta das 8h30, três acidentes ocorreram no interior dos túneis da Serra Nova. Um deles envolveu uma van e os outros dois, motocicletas.

As ocorrências provocaram uma paralisação temporária da Operação Comboio. Ao longo do período da primeira interdição, a concessionária realizou 26 comboios para permitir o deslocamento entre as duas regiões.

A Serra Antiga só foi liberada às 17h30 de sexta-feira. Poucas horas depois, entretanto, voltou a ser interditada.

Por que a Serra Antiga fecha quando chove muito?

O fechamento da Serra Antiga é uma medida de segurança que pode ser adotada preventivamente, sem que seja necessário ocorrer uma queda de barreira ou outro acidente.

O trecho atravessa as encostas da Serra do Mar e conta com monitoramento das condições meteorológicas. A avaliação considera, entre outros fatores, o volume de chuva acumulado e os riscos associados às encostas.

Dessa forma, quando as condições atingem níveis considerados de risco, o tráfego pode ser interrompido para preservar a segurança dos motoristas.

Em fevereiro deste ano, a Serra Antiga permaneceu fechada por 38 horas em razão do alto volume de chuva. Na ocasião, assim como agora, a interdição ocorreu de forma preventiva.

O que muda para quem vai viajar pela Tamoios?

A nova interdição exige atenção de quem pretende viajar pela Rodovia dos Tamoios neste sábado.

O fechamento da Serra Antiga modifica a operação habitual da rodovia e pode aumentar o tempo de deslocamento entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

A alternativa operacional utilizada durante períodos anteriores de interdição envolveu a Serra Nova, com controle do tráfego e Operação Comboio, conforme as condições da rodovia.

Por isso, motoristas devem acompanhar as atualizações da concessionária antes de iniciar a viagem e estar preparados para mudanças na operação ao longo do trajeto.

A atenção é especialmente importante porque a chuva continua na região e as condições da Serra do Mar podem mudar rapidamente.

Quando a Serra Antiga será liberada?

Até a atualização desta reportagem, não havia previsão informada para uma nova liberação da Serra Antiga.

A reabertura depende da evolução das condições meteorológicas e da avaliação de segurança realizada pela concessionária.

A sequência dos últimos dias mostra a possibilidade de mudanças rápidas na operação: o trecho ficou fechado desde a noite de quinta-feira, foi liberado às 17h30 de sexta-feira e voltou a ser interditado poucas horas depois, já na madrugada deste sábado.

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