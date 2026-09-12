A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios voltou a ser fechada no começo da madrugada deste sábado (12) devido ao alto volume de chuva na região.

A nova interdição ocorreu poucas horas depois da liberação do trecho, registrada às 17h30 de sexta-feira (11), e tem caráter preventivo diante das condições meteorológicas e dos riscos nas encostas da Serra do Mar.

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