Um vídeo impressionante registrado durante a madrugada deste sábado (12) mostra o exato momento em que equipes do Corpo de Bombeiros resgatam uma criança viva dos escombros após o desabamento de um prédio na Rua Tequici, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo.
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Nas imagens, é possível ver os socorristas trabalhando em um cenário de destruição total, removendo blocos de concreto e pedregulhos no escuro, sob forte chuva e o alarme das viaturas. Envolta em uma manta térmica de emergência, a criança é carregada no colo por um bombeiro que atravessa a pilha de escombros e a entrega diretamente para a equipe médica dentro da ambulância do Samu.
Atendimento de emergência e balanço de vítimas
Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi transportada em caráter de urgência para o Pronto-Socorro Tatuapé. A operação de salvamento mobilizou no auge do atendimento 21 viaturas da corporação, além de agentes do Grau e da Defesa Civil.
A tragédia ocorreu por volta das 2h da manhã, quando a estrutura de um prédio em construção ruiu sobre residências vizinhas. Até a última atualização do Corpo de Bombeiros, 7 vítimas haviam sido encontradas, das quais 5 faleceram no local.
As buscas prosseguem na área para verificar a presença de outros soterrados e avaliar a segurança dos imóveis do entorno.