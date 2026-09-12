Um vídeo impressionante registrado durante a madrugada deste sábado (12) mostra o exato momento em que equipes do Corpo de Bombeiros resgatam uma criança viva dos escombros após o desabamento de um prédio na Rua Tequici, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo.

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Nas imagens, é possível ver os socorristas trabalhando em um cenário de destruição total, removendo blocos de concreto e pedregulhos no escuro, sob forte chuva e o alarme das viaturas. Envolta em uma manta térmica de emergência, a criança é carregada no colo por um bombeiro que atravessa a pilha de escombros e a entrega diretamente para a equipe médica dentro da ambulância do Samu.

Atendimento de emergência e balanço de vítimas