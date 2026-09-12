12 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA NA PENHA

VÍDEO: Desabamento de prédio na ZL de SP deixa 5 mortos e feridos

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Defesa Civil

Ao menos cinco pessoas morreram após o desabamento de um prédio em construção sobre uma residência na madrugada deste sábado (12), na Rua Tequici, altura do número 61, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 2h e mobilizou 21 viaturas do Corpo de Bombeiros no auge das buscas.

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Até o momento, os bombeiros localizaram 7 vítimas sob os escombros. Além dos 5 óbitos confirmados no local, os socorristas resgataram uma criança em estado grave, encaminhada em caráter de urgência ao Pronto-Socorro Tatuapé, e uma sétima vítima socorrida pela equipe do SAMU.

Trabalho de resgate e vistoria

As operações de busca continuam no local com o apoio da Defesa Civil Estadual e Municipal, que avalia o impacto e o risco estrutural nos imóveis vizinhos. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) também monitora a ocorrência enquanto as equipes aguardam novas atualizações da área atingida.

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