Ao menos cinco pessoas morreram após o desabamento de um prédio em construção sobre uma residência na madrugada deste sábado (12), na Rua Tequici, altura do número 61, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 2h e mobilizou 21 viaturas do Corpo de Bombeiros no auge das buscas.

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Até o momento, os bombeiros localizaram 7 vítimas sob os escombros. Além dos 5 óbitos confirmados no local, os socorristas resgataram uma criança em estado grave, encaminhada em caráter de urgência ao Pronto-Socorro Tatuapé, e uma sétima vítima socorrida pela equipe do SAMU.

Trabalho de resgate e vistoria