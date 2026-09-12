Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um Renault Kwid atravessar o canteiro central da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) e bater de frente com um Honda Fit, na madrugada deste sábado (12), em Jacareí. O acidente aconteceu por volta de 1h49, no km 77 da rodovia, segundo informações operacionais da Ecovias Leste Paulista.
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A concessionária classificou a ocorrência como de alta criticidade. As duas pessoas feridas tiveram ferimentos considerados moderados. Até a manhã deste sábado, não haviam sido divulgadas as identidades das vítimas nem informações sobre os hospitais para onde os feridos foram encaminhados.
Como aconteceu o acidente na Carvalho Pinto
As informações preliminares indicam que os dois veículos trafegavam em sentidos opostos da SP-070. O Honda Fit seguia pela faixa 1 no sentido oeste, enquanto o Renault Kwid trafegava no sentido leste.
Por motivo ainda não esclarecido, o motorista do Kwid perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central que divide as pistas da Carvalho Pinto e invadiu a pista no sentido contrário.
Na sequência, o Renault bateu de frente com o Honda Fit.
A dinâmica do acidente ainda é preliminar. Até o momento, não há conclusão sobre o que provocou a perda de controle do Kwid.
Chuva na Carvalho Pinto
Registros operacionais da concessionária apontaram mudanças nas condições meteorológicas durante o atendimento da ocorrência.
Às 4h28, o tempo era considerado bom. Cerca de duas horas depois, o sistema registrava chuva. Na atualização das 7h23, ainda havia indicação de trechos da rodovia sob chuva.
Não há, porém, informação que permita afirmar que a chuva tenha provocado o acidente.
A relação entre as condições da pista e a perda de controle do Renault deverá ser esclarecida pela apuração das autoridades. A análise pode considerar elementos como a perícia, vestígios encontrados no local, condições dos veículos e demais circunstâncias da ocorrência.
Carvalho Pinto ficou parcialmente bloqueada
O acidente provocou a interdição da faixa 1 e do acostamento no sentido oeste por mais de cinco horas. O bloqueio começou às 1h49 e terminou às 7h04.
Durante o atendimento, foram realizados trabalhos da Polícia Militar Rodoviária e da perícia no local. Apesar da restrição, não havia registro de congestionamento relacionado à ocorrência na última atualização.
O Honda Fit foi retirado por recurso próprio às 5h30. O Renault Kwid foi removido por um guincho às 6h37 e levado para a base da Polícia Militar Rodoviária.
As restrições na faixa 1 e no acostamento foram encerradas às 7h04. A última atualização operacional do acidente ocorreu às 7h23.