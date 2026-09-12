Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um Renault Kwid atravessar o canteiro central da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) e bater de frente com um Honda Fit, na madrugada deste sábado (12), em Jacareí. O acidente aconteceu por volta de 1h49, no km 77 da rodovia, segundo informações operacionais da Ecovias Leste Paulista.

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A concessionária classificou a ocorrência como de alta criticidade. As duas pessoas feridas tiveram ferimentos considerados moderados. Até a manhã deste sábado, não haviam sido divulgadas as identidades das vítimas nem informações sobre os hospitais para onde os feridos foram encaminhados.

Como aconteceu o acidente na Carvalho Pinto