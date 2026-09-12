Um advogado é suspeito de agredir a companheira e o filho dela na quinta-feira (10). Após o episódio, o homem teria fugido do local e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.
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O caso acontece em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada para atender à ocorrência. Quando os policiais chegaram ao endereço, o suspeito já havia deixado o local. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).
Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas ou sobre as circunstâncias que teriam provocado as agressões.
OAB apura denúncia
A denúncia também chegou ao conhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em nota divulgada nas redes sociais, o vice-presidente da OAB de Águas Lindas de Goiás, Rafael Feitosa, afirmou que a entidade recebeu informações sobre supostos atos de violência contra uma mulher e o filho dela atribuídos a um advogado.
Segundo Feitosa, a denúncia provoca “indignação e preocupação” e nenhuma forma de violência contra a mulher deve ser relativizada, tolerada ou justificada.
A entidade, porém, ressaltou que o advogado investigado deve ser considerado inocente até que haja uma conclusão das apurações, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
A OAB informou que iniciou uma apuração institucional para obter informações oficiais, esclarecer as circunstâncias do caso e identificar formalmente o profissional citado na denúncia.
Após reunir os elementos necessários, a entidade deverá avaliar a adoção de eventuais medidas administrativas previstas no Estatuto da Advocacia e da OAB e no Código de Ética e Disciplina da Advocacia.