Um advogado é suspeito de agredir a companheira e o filho dela na quinta-feira (10). Após o episódio, o homem teria fugido do local e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.

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O caso acontece em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada para atender à ocorrência. Quando os policiais chegaram ao endereço, o suspeito já havia deixado o local. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).