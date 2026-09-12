Uma mulher de 24 anos foi atropelada duas vezes pelo ex-companheiro, de 25, na noite de quarta-feira (9). O homem teria usado o carro para atingir a vítima após uma discussão entre os dois. Ela sofreu uma fratura na perna e precisou ser levada ao hospital.
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O caso aconteceu em Belo Horizonte, no bairro Cardoso, na região do Barreiro. Dois dias antes, na segunda-feira (7), a mulher havia registrado um boletim de ocorrência e solicitado uma medida protetiva contra o ex-companheiro.
Segundo o relato da ocorrência, os dois estavam separados e em processo de divórcio. Eles teriam combinado que a mulher ficaria com o carro do casal, enquanto o homem permaneceria com o apartamento. O veículo, porém, ainda estava registrado em nome do suspeito.
Na quarta-feira, o homem teria ido até a casa da ex-companheira e retirado o carro sem autorização. Ao perceber que o veículo não estava mais na garagem, a mulher foi até a residência dos ex-sogros.
No local, ela teria sido surpreendida pelo ex-companheiro, que a atropelou. Mesmo após o primeiro impacto, a vítima tentou deixar o endereço em uma motocicleta, mas foi atingida novamente pelo homem.
Ainda conforme o relato, o suspeito deu marcha à ré e passou novamente por cima da motocicleta. Em seguida, teria tentado atingir a mulher mais uma vez antes de fugir.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30. A vítima sofreu uma fratura na perna direita e foi encaminhada ao Hospital João 23 para atendimento médico.
A ocorrência também foi acompanhada pela Cabine Rosa da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), serviço voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica.
A Polícia Militar fez buscas pelo suspeito após o atropelamento, mas ele não havia sido localizado até o momento do registro da ocorrência. O caso será investigado.