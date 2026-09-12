Uma mulher de 24 anos foi atropelada duas vezes pelo ex-companheiro, de 25, na noite de quarta-feira (9). O homem teria usado o carro para atingir a vítima após uma discussão entre os dois. Ela sofreu uma fratura na perna e precisou ser levada ao hospital.

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O caso aconteceu em Belo Horizonte, no bairro Cardoso, na região do Barreiro. Dois dias antes, na segunda-feira (7), a mulher havia registrado um boletim de ocorrência e solicitado uma medida protetiva contra o ex-companheiro.