12 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Ex atropela mulher duas vezes após pedido de medida protetiva

Por Da Redação | Belo Horizonte (MG)
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Ex atropela mulher duas vezes após pedido de medida protetiva
Ex atropela mulher duas vezes após pedido de medida protetiva

Uma mulher de 24 anos foi atropelada duas vezes pelo ex-companheiro, de 25, na noite de quarta-feira (9). O homem teria usado o carro para atingir a vítima após uma discussão entre os dois. Ela sofreu uma fratura na perna e precisou ser levada ao hospital.

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O caso aconteceu em Belo Horizonte, no bairro Cardoso, na região do Barreiro. Dois dias antes, na segunda-feira (7), a mulher havia registrado um boletim de ocorrência e solicitado uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

Segundo o relato da ocorrência, os dois estavam separados e em processo de divórcio. Eles teriam combinado que a mulher ficaria com o carro do casal, enquanto o homem permaneceria com o apartamento. O veículo, porém, ainda estava registrado em nome do suspeito.

Na quarta-feira, o homem teria ido até a casa da ex-companheira e retirado o carro sem autorização. Ao perceber que o veículo não estava mais na garagem, a mulher foi até a residência dos ex-sogros.

No local, ela teria sido surpreendida pelo ex-companheiro, que a atropelou. Mesmo após o primeiro impacto, a vítima tentou deixar o endereço em uma motocicleta, mas foi atingida novamente pelo homem.

Ainda conforme o relato, o suspeito deu marcha à ré e passou novamente por cima da motocicleta. Em seguida, teria tentado atingir a mulher mais uma vez antes de fugir.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30. A vítima sofreu uma fratura na perna direita e foi encaminhada ao Hospital João 23 para atendimento médico.

A ocorrência também foi acompanhada pela Cabine Rosa da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), serviço voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica.

A Polícia Militar fez buscas pelo suspeito após o atropelamento, mas ele não havia sido localizado até o momento do registro da ocorrência. O caso será investigado.

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