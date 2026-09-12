O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), colocou o TIC (Trem Intercidades) entre São José dos Campos e São Paulo como uma das prioridades do Estado para ampliar a mobilidade no Vale do Paraíba. A proposta foi destacada nesta sexta-feira (11), durante agenda de campanha do governador em São José dos Campos.

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Segundo Tarcísio, o projeto prevê uma ligação ferroviária de passageiros entre o Vale e a capital paulista, com a utilização de um sistema de média velocidade. Os trens poderão alcançar até 140 km/h.