O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), colocou o TIC (Trem Intercidades) entre São José dos Campos e São Paulo como uma das prioridades do Estado para ampliar a mobilidade no Vale do Paraíba. A proposta foi destacada nesta sexta-feira (11), durante agenda de campanha do governador em São José dos Campos.
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Segundo Tarcísio, o projeto prevê uma ligação ferroviária de passageiros entre o Vale e a capital paulista, com a utilização de um sistema de média velocidade. Os trens poderão alcançar até 140 km/h.
“É fundamental ligar o Vale do Paraíba, por ferrovia de passageiros, à nossa capital”, afirmou o governador.
Tarcísio explicou que o projeto está relacionado ao prolongamento da Linha 13-Jade, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), até Bonsucesso, na Grande São Paulo. O Estado já contratou investimentos para essa extensão e, posteriormente, a intenção é avançar com uma estrutura ferroviária voltada ao transporte de passageiros até São José.
“Então, o prolongamento da Linha 13 para montar a linha que vai ser o Trem Intercidades São José dos Campos-São Paulo”, disse.
A proposta é utilizar um equipamento diferente do sistema convencional de transporte metropolitano, com trens de média velocidade capazes de chegar aos 140 km/h no trajeto até o Vale.
Carvalho Pinto até Aparecida
Além do projeto ferroviário, o governador afirmou que o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto (SP-070) está com o projeto praticamente concluído.
A proposta prevê que a extensão seja feita em duas etapas. A primeira deverá levar a rodovia até Aparecida, enquanto a segunda prevê a continuidade até Cachoeira Paulista, ampliando a ligação entre o eixo da Região Metropolitana do Vale e o trecho da rodovia Presidente Dutra.
“Já investimos na questão do projeto. O projeto está praticamente pronto”, afirmou Tarcísio.
De acordo com o governador, a prioridade é tirar do papel inicialmente o trecho entre o atual fim da Carvalho Pinto e Aparecida. A ideia, no entanto, é deixar o projeto completo preparado para permitir a futura extensão até Cachoeira Paulista.
Linha Verde e SP-50
Tarcísio também citou a expansão da Linha Verde de São José dos Campos, corredor que atualmente conecta a região sul ao centro da cidade.
Segundo o governador, uma nova etapa deverá levar o sistema para a região leste, área considerada estratégica para a expansão urbana e econômica de São José dos Campos.
Outro projeto mencionado foi a SP-50, rodovia que faz a ligação entre o Vale do Paraíba e Minas Gerais. A estrada está entre as intervenções de infraestrutura previstas pelo governo estadual para melhorar a conexão regional.
Porto de São Sebastião
Na área logística, Tarcísio destacou a conclusão dos contornos de Caraguatatuba e São Sebastião, na Rodovia dos Tamoios, e a conexão desses investimentos com o Porto de São Sebastião.
Para o governador, o porto tem potencial para se transformar em um importante centro de distribuição de cargas para o Vale do Paraíba. Ele também citou o crescimento do transporte de cargas pelo Aeroporto de São José dos Campos.
A avaliação do governo é que a integração entre rodovias, ferrovias, aeroporto e porto pode ampliar a capacidade logística da região e estimular novos investimentos.
Agenda em São José
Tarcísio iniciou a agenda em São José dos Campos por volta das 11h, com uma visita à Escola Estadual Roberto Burle Marx, na Vila Adriana.
Depois, participou de uma caminhada com apoiadores na praça João Mendes, conhecida como Praça do Sapo, na região central da cidade. O governador encerrou a passagem pelo município com um almoço com prefeitos e candidatos no Bar Coronel.
Durante a agenda, Tarcísio apresentou os projetos de transporte e infraestrutura como parte de uma estratégia para ampliar a mobilidade e o potencial econômico do Vale do Paraíba.
Haddad também esteve no Vale
O ex-ministro Fernando Haddad (PT) também cumpriu agenda no Vale do Paraíba nesta sexta-feira (11).
A visita começou em Aparecida, onde Haddad tinha encontro previsto com o arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, além de participação em uma entrevista em uma rádio local.
À tarde, ele seguiu para Pindamonhangaba, onde participou de um ato político com militantes. Haddad estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ex-ministra Marina Silva.