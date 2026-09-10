Um casal foi preso nesta quinta-feira (10) suspeito de matar a amante do homem, enterrar o corpo dentro da própria casa e permanecer com o filho de um ano da vítima, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava ocultado no imóvel havia cerca de dois meses.

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O crime foi descoberto após uma denúncia anônima informar à polícia sobre um possível homicídio e a ocultação do corpo. Policiais militares foram até uma residência na rua Carangará, onde o homem teria confessado o crime e indicado o local em que a vítima estava enterrada.