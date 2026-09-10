O pequeno Miguel, de 3 anos, completou 44 dias de internação hospitalar, a maior parte deles em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Diante da longa batalha do filho, a mãe, a pastora Priscila Nogueira Bueno, compartilhou uma mensagem de fé e também falou sobre o cansaço provocado pelos dias de preocupação. “Deus é maior”, afirmou.

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Em uma publicação nas redes sociais, Priscila disse que acordou chorando e orando pelo filho. Apesar da tristeza e do esgotamento, destacou que se sente grata por ver Miguel resistindo e superando as dificuldades.