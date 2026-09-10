O pequeno Miguel, de 3 anos, completou 44 dias de internação hospitalar, a maior parte deles em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Diante da longa batalha do filho, a mãe, a pastora Priscila Nogueira Bueno, compartilhou uma mensagem de fé e também falou sobre o cansaço provocado pelos dias de preocupação. “Deus é maior”, afirmou.
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Em uma publicação nas redes sociais, Priscila disse que acordou chorando e orando pelo filho. Apesar da tristeza e do esgotamento, destacou que se sente grata por ver Miguel resistindo e superando as dificuldades.
“Eu estou um pouco triste hoje. Mesmo estando tão grata a Deus. Grata pelo meu filho estar vencendo, estar se superando. Mas triste porque tem dias que eu estou tão esgotada”, relatou a mãe.
Segundo Priscila, Miguel ainda enfrenta consequências do longo período de internação e terá um caminho de recuperação pela frente. Ela contou que os médicos também orientaram que o menino não retorne à escola neste momento.
“São 44 dias. Ele ainda tem bastante sequelas. A doutora falou que ele não pode mais ir para a escola”, afirmou.
A mãe também explicou que a recuperação deverá ser gradual. “Vai demorar para ele ter uma vida normal de novo. Essa bactéria ainda é muito agressiva. Vai ter um tempo de tratamento”, disse.
Miguel foi transferido
Na sexta-feira (4), Miguel foi transferido do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.
A transferência foi necessária para que a criança pudesse passar por uma broncoscopia, exame considerado urgente pela equipe médica. O procedimento permite avaliar a laringe e as vias respiratórias e pode auxiliar na definição da continuidade do tratamento.
Antes do transporte, Priscila demonstrou preocupação com o deslocamento devido ao estado clínico delicado do filho e pediu orações pela segurança de Miguel, da equipe médica e da ambulância.
Após a chegada ao Hospital Regional do Litoral Norte, a mãe informou que o menino estava bem acomodado na UTI.
“Família, Miguel chegou bem, graças a Deus! Já recebeu os cuidados e está acomodado na UTI daqui”, publicou.
Infecção provocou internação
Miguel tem Síndrome de Down e passou a enfrentar uma série de complicações depois de ser diagnosticado com pneumonia acompanhada de uma infecção bacteriana.
Inicialmente, o menino permaneceu 22 dias internado em uma UTI e chegou a receber alta. Dois dias depois, porém, precisou voltar ao hospital após contrair uma nova bactéria, descrita pela mãe como forte e agressiva.
Durante o tratamento, os médicos também identificaram a presença de um fungo no sangue da criança.
Como a broncoscopia necessária para a avaliação das vias respiratórias e da laringe não é realizada no Hospital Municipal de São José dos Campos, o caso precisou ser encaminhado para a regulação estadual, possibilitando a transferência para Caraguatatuba.
‘Não somos dos que retrocedem’
Mesmo diante dos dias difíceis, Priscila mantém uma mensagem de esperança. Em outra publicação, afirmou que a família segue avançando e que acredita na recuperação do filho.
“Você é um grande exemplo, meu filho, de força e coragem. Mesmo em meio à dor, você não desistiu. Você não se entrega por nada”, escreveu.
A mãe também afirmou acreditar que ainda poderá celebrar a cura de Miguel ao lado dele.
Em uma terceira mensagem, Priscila lembrou os 44 dias de internação e descreveu o período como uma fase de dor, medo e espera, mas também de fé e esperança.
“Seguimos avançando, um dia de cada vez”, escreveu.
A família continua acompanhando o tratamento de Miguel no Hospital Regional do Litoral Norte e espera que o menino consiga superar as complicações provocadas pelas infecções e retomar, gradualmente, a rotina.