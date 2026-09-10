A Welucci, empresa do setor de casamentos que atua no Vale do Paraíba por meio do Welucci Canto Verde, em Caçapava, está acelerando seu plano de expansão após receber um aporte de R$ 50 milhões da gestora EB Capital.
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A companhia foi avaliada em R$ 100 milhões e projeta realizar 1.500 casamentos em 2026, além de ampliar sua rede de 17 para 25 unidades até o fim do ano.
A operação de Caçapava é apontada pela empresa como um dos pontos importantes de sua presença no Vale do Paraíba. A estratégia agora é ganhar escala no mercado nacional, com novas unidades previstas principalmente no Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Minas Gerais.
O investimento ocorre em meio a uma fase de expansão da Welucci, que se apresenta como a primeira sociedade anônima (S.A.) do setor de eventos do país. A empresa inaugurou recentemente a Welucci Tower, um edifício de 2.500 metros quadrados no Jardim Paulista, em São Paulo, em frente ao Hotel Unique.
Segundo a companhia, o prédio é o maior da América Latina dedicado exclusivamente ao mercado de casamentos. O espaço reúne, em cinco andares operacionais, serviços que fazem parte de diferentes etapas da jornada dos noivos.
Entre as estruturas estão serviços de alianças, planejamento de lua de mel, cozinha experimental, rooftop para eventos e um auditório corporativo com capacidade para 60 pessoas.
Expansão da Welucci
Com o aporte da EB Capital, a Welucci pretende ampliar sua presença no mercado e encerrar 2026 com 25 unidades e 1.500 casamentos realizados. A proposta é concentrar diferentes serviços e fornecedores dentro de uma estrutura integrada.
A estratégia também busca padronizar processos e reduzir problemas comuns na organização de eventos, como falhas de comunicação, atrasos e dificuldades de coordenação entre diferentes fornecedores.
“Queremos transformar uma jornada que historicamente operou na informalidade em uma experiência segura, previsível e integrada”, afirma Alexandre de Luca, CEO da Welucci.
A empresa aposta na integração vertical da cadeia de fornecedores para aumentar o controle sobre a execução dos serviços. A estratégia também é apresentada como uma forma de contribuir para a formalização de um mercado tradicionalmente pulverizado entre empresas e profissionais independentes.
Presença no Vale do Paraíba
Em Caçapava, o Welucci Canto Verde integra a estratégia regional da empresa. A unidade coloca o Vale do Paraíba no mapa da companhia, que pretende combinar operações locais com uma estrutura nacional voltada ao mercado de casamentos.
A expansão ocorre em um setor que envolve uma extensa cadeia de serviços, incluindo espaços para cerimônias e festas, alimentação, decoração, fotografia, música, vestuário, alianças, viagens e outros produtos e serviços ligados ao casamento.
Com a nova estrutura em São Paulo e a ampliação da rede, a Welucci busca aumentar a participação nesse mercado e criar um modelo de operação com maior integração entre as diferentes etapas da organização de um casamento.