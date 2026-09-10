A Welucci, empresa do setor de casamentos que atua no Vale do Paraíba por meio do Welucci Canto Verde, em Caçapava, está acelerando seu plano de expansão após receber um aporte de R$ 50 milhões da gestora EB Capital.

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A companhia foi avaliada em R$ 100 milhões e projeta realizar 1.500 casamentos em 2026, além de ampliar sua rede de 17 para 25 unidades até o fim do ano.