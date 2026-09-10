A comunidade surda de São José dos Campos e região terá um dia inteiro de atividades gratuitas no próximo sábado (12), durante a 5ª edição do Festival Joseense Setembro Surdo. O evento será realizado das 11h às 18h, no campus do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), no Jardim Diamante, região leste da cidade.
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Com entrada gratuita, o festival é aberto a surdos e ouvintes e reúne atrações de lazer, esporte, cultura, tecnologia, formação, empreendedorismo e empregabilidade. Um dos destaques da programação será o lançamento do Libras MAP, aplicativo desenvolvido por alunos e pesquisadores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) em parceria com a comunidade surda.
Ao longo do dia, o público poderá participar de jogos eletrônicos e de tabuleiro, oficinas infantis, brinquedos infláveis, cabine de fotos, atividades com robôs e atrações artísticas. Também haverá ações voltadas ao empreendedorismo e à inserção de pessoas surdas no mercado de trabalho.
Serviços gratuitos
O festival também terá uma série de serviços gratuitos para o público. Estão previstos atendimentos de massagem, cabeleireiro, com escova e tranças, orientação jurídica, aferição de pressão arterial e ações de saúde bucal.
Haverá ainda balcões de empregabilidade, com cadastro de currículos e divulgação de vagas para pessoas com deficiência (PCD), além de atendimento com apoio em Libras (Língua Brasileira de Sinais).
Na área de alimentação, pipoca e algodão doce serão distribuídos gratuitamente. Food trucks, feira de empreendedorismo surdo e o restaurante do IFSP terão opções pagas.
Palestras, oficinas e esportes
A programação inclui palestras e oficinas entre 13h e 16h, com temas como investimentos, direitos da comunidade surda, capacitismo e empreendedorismo. Também serão oferecidas atividades de imersão em Libras.
Na quadra esportiva, o público poderá participar de oficinas de tecnologia maker e robótica, realizadas pela MV Cultura Maker e pelo Instituto Alpha Lumen. Entre as atividades estão programação de robôs, construção de ventiladores maker e produção de caixinhas porta-trecos.
A programação esportiva terá Muay Thai com a atleta surda Talita Antunes, às 14h, Judô com o atleta Guilherme Nobio, às 15h, e Tai Chi Chuan, às 16h30.
Também estão previstas apresentação de teatro, às 13h, experiência de percepção musical por vibração para surdos e ouvintes, às 15h e às 16h30, oficinas artesanais e uma performance de dança de Gustavo Ueda, às 17h30.
Haverá ainda dois sorteios de brindes na Tenda Artística: o primeiro às 12h30 e o encerramento oficial do festival às 18h.
Aplicativo
Um dos momentos de destaque do evento será o lançamento do Libras MAP. A ferramenta foi desenvolvida pelo Centro de Estudos em Games e Internet, projeto de pesquisa e extensão do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, em parceria com a AADAS (Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo).
O aplicativo funciona como um mediador para o Google Maps. Nele, o usuário poderá encontrar pontos de interesse catalogados pela comunidade surda e consultar informações sobre cada local por meio de vídeos em Libras, palavras escritas e fotografias que ajudam no reconhecimento do destino.
Depois de escolher o local, o usuário será direcionado para as rotas do Google Maps. O projeto prevê, em etapas futuras, a inclusão de informações sobre linhas de ônibus e o mapeamento de bairros.
Visibilidade surda
O Setembro Surdo é celebrado pela comunidade surda brasileira como o mês da visibilidade surda. A programação está relacionada a três datas importantes: 23 de setembro, Dia Internacional da Língua de Sinais; 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo; e 30 de setembro, Dia Internacional do Surdo.
Realizado desde 2022 de maneira voluntária e colaborativa, o Festival Joseense Setembro Surdo reúne associações, grupos e instituições que atuam com a comunidade surda. A proposta é ampliar a inclusão, a acessibilidade e a convivência entre surdos e ouvintes.
Em 2025, mais de 650 pessoas participaram do evento no campus do Instituto Federal, incluindo moradores de outras cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.
“Nosso objetivo é atrair pessoas surdas de todas as idades, e também familiares próximos, como crianças, pais e avós ouvintes que valorizam a inclusão, ressaltando a importância da Libras para o fortalecimento desses vínculos”, afirma Jussara Alvarenga, coordenadora-geral do festival.
O evento é organizado voluntariamente pela AADAS, ASSJC (Associação dos Surdos de São José dos Campos), IFSP, Pastoral do Surdo da Igreja Católica e Ministério Identidade, da Igreja Batista do Jardim das Indústrias, com apoio de empresas, escolas e do poder público local.
SERVIÇO
5º Festival Joseense Setembro Surdo
Data: 12 de setembro
Horário: das 11h às 18h
Entrada: gratuita
Local: campus do IFSP em São José dos Campos
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 145, s/nº, Jardim Diamante, região leste