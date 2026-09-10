A comunidade surda de São José dos Campos e região terá um dia inteiro de atividades gratuitas no próximo sábado (12), durante a 5ª edição do Festival Joseense Setembro Surdo. O evento será realizado das 11h às 18h, no campus do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), no Jardim Diamante, região leste da cidade.

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Com entrada gratuita, o festival é aberto a surdos e ouvintes e reúne atrações de lazer, esporte, cultura, tecnologia, formação, empreendedorismo e empregabilidade. Um dos destaques da programação será o lançamento do Libras MAP, aplicativo desenvolvido por alunos e pesquisadores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) em parceria com a comunidade surda.