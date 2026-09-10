Catia Silene da Silva, de 50 anos, foi encontrada morta em uma via pública na área rural de São José dos Campos na noite desta quarta-feira (9).

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A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte depois que o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) identificou sinais físicos na região do pescoço da vítima. A causa do óbito ainda depende dos exames do IML (Instituto Médico Legal).