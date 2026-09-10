10 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FINAL FELIZ

Após desaparecimento, Arlei é encontrado com vida em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Acervo pessoal
Arlei dos Santos foi econtrado e está bem
Arlei dos Santos foi econtrado e está bem

O idoso Arlei dos Santos, de 64 anos, que havia desaparecido no bairro Dom Pedro 1º, em São José dos Campos, foi encontrado com vida no início da tarde desta quinta-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a filha, ele passou a noite de quarta-feira (9) em uma unidade do Cras, após ter sido acolhido por uma equipe do Apoio Social da Prefeitura. Pela manhã, ele precisou deixar o local e foi encontrado caminhando nas proximidades do DCTA e acolhido por militares, que acionaram a família.

Arlei tem demência e problemas de fala, mas está bem de saúde. A família agradece a mobilização de todos que se empenharam em encontrá-lo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários