O idoso Arlei dos Santos, de 64 anos, que havia desaparecido no bairro Dom Pedro 1º, em São José dos Campos, foi encontrado com vida no início da tarde desta quinta-feira (10).

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Segundo a filha, ele passou a noite de quarta-feira (9) em uma unidade do Cras, após ter sido acolhido por uma equipe do Apoio Social da Prefeitura. Pela manhã, ele precisou deixar o local e foi encontrado caminhando nas proximidades do DCTA e acolhido por militares, que acionaram a família.