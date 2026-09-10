Um homem de 41 anos encontrado morto em uma canaleta de águas pluviais às margens da Via Cambuí, no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos, tinha passagens criminais por furto e roubo e era investigado pela Polícia Civil por furtos cometidos na região leste.
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O corpo foi localizado na noite de terça-feira (8), depois que o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de um jovem que relatou ter visto uma pessoa caída no local. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e acompanhou o trabalho da perícia.
Na avaliação inicial, os peritos encontraram uma lesão compatível com disparo de arma de fogo na região da nádega direita. Apenas um disparo foi identificado.
A Polícia Civil, no entanto, aguarda o laudo do IML (Instituto Médico Legal) antes de confirmar oficialmente a causa da morte. Segundo a investigação, embora o disparo seja considerado, até o momento, a principal hipótese para explicar a morte, o resultado do exame necroscópico será necessário para esclarecer a circunstância.
Vítima era investigada
Segundo a Polícia Civil, o homem tinha diversas passagens criminais, incluindo registros por furto e roubo. Ele também era investigado por furtos ocorridos na região onde o corpo foi localizado e, de acordo com a polícia, era usuário de entorpecentes.
Próximo ao corpo foram encontrados objetos pessoais, um alicate, um rolo de fio e uma cartela de comprimidos. Os policiais também localizaram um invólucro com uma substância branca semelhante à cocaína, que foi apreendida e encaminhada para análise pericial.
A vítima foi inicialmente registrada como desconhecida. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), uma sobrinha reconheceu o corpo. O nome da vítima não foi informado.
Homicídio segue sob investigação
O caso foi registrado como homicídio na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar o responsável pelo disparo.
Também foram solicitados exames periciais e o exame necroscópico no IML. Até a última atualização do registro policial, não havia informação sobre suspeitos presos.
A investigação deverá analisar, entre outros pontos, a rotina da vítima, os furtos pelos quais ela vinha sendo investigada e as circunstâncias que levaram à sua morte na área próxima à Via Cambuí.