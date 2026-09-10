Um homem de 41 anos encontrado morto em uma canaleta de águas pluviais às margens da Via Cambuí, no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos, tinha passagens criminais por furto e roubo e era investigado pela Polícia Civil por furtos cometidos na região leste.

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O corpo foi localizado na noite de terça-feira (8), depois que o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de um jovem que relatou ter visto uma pessoa caída no local. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e acompanhou o trabalho da perícia.