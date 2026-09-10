“Meu eterno amor!!”.
Foi assim que Natalia Vilela Lopes se despediu de Jocélio, seu marido, após a morte do missionário que era conhecido pela atuação na comunidade católica de Roseira. A perda provocou comoção entre moradores, amigos e integrantes da Paróquia Sant’Ana, onde ele atuava como ministro da Sagrada Comunhão.
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Em meio à dor, Natalia também agradeceu pelas inúmeras mensagens de carinho recebidas após a morte. Segundo ela, a quantidade de manifestações foi tão grande que não conseguiu responder a todos.
“Jocélio era muito querido, e tenho certeza que ele sentiu, mesmo que de longe, o carinho de todos”, escreveu.
A esposa também falou sobre o momento de luto e revelou que tem buscado na fé forças para enfrentar a perda.
“Eu estou despedaçada, mas sigo firme e buscando a Deus, pois Ele será o meu refúgio”, declarou.
A Paróquia Sant’Ana de Roseira publicou uma mensagem de pesar e destacou a trajetória de Jocélio como um homem de fé e dedicado ao serviço da Igreja. A causa da morte não foi divulgada.
Na homenagem, a comunidade religiosa afirmou que a presença e o testemunho do paroquiano deixarão saudades entre aqueles que conviveram com ele. A paróquia também pediu orações pelos familiares e amigos.
“Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e brilhe para ele a vossa luz”, publicou a Paróquia Sant’Ana.
Amigos lembram sorriso e jeito acolhedor
Nas redes sociais, amigos e moradores de Roseira também prestaram homenagens a Jocélio. Entre as mensagens, aparecem lembranças da personalidade alegre, da simplicidade e da disposição que ele tinha para ajudar.
Vanessa Luperni destacou o sorriso de Jocélio e afirmou que, além de cunhado, ele era considerado um irmão.
“Célio era um cara incrível, sua marca registrada era seu sorriso gigantesco, sempre sorrindo, um cara muito simples, de uma educação indiscutível”, escreveu.
Ela também afirmou acreditar que Jocélio continuará servindo à Igreja, mesmo após a morte. “Meu cunhado, mas um irmão pra mim. Uma saudade imensa que fica, mas o coração confortado pela certeza de que ele está bem”, completou.
Jocilene Lima lembrou a fé e o jeito acolhedor do amigo. Para ela, Jocélio foi “um grande homem de Deus aqui na terra” e alguém que transmitia leveza por meio do sorriso.
A homenagem também veio de pessoas de outras denominações religiosas. Fabio Marte, que se identificou como evangélico, ressaltou o respeito e o comprometimento de Jocélio com o ministério religioso.
“Por isso ele era querido por todos os católicos e também por nós evangélicos. Uma pessoa do bem, educado, simples, tratava todos de forma igual. Descanse em paz meu amigo”, escreveu.
Nilda Lima, que trabalhou com Jocélio, recordou a convivência profissional e momentos marcantes de sua vida, como o nascimento do filho Mateus.
“Tive o prazer de trabalhar com o Jocélio e nessa trajetória, conhecemos a índole e aqui deixo minha eterna admiração”, publicou.
A comunidade de Roseira continua prestando homenagens ao missionário e manifestando solidariedade à família e aos amigos diante da perda.