“Meu eterno amor!!”.

Foi assim que Natalia Vilela Lopes se despediu de Jocélio, seu marido, após a morte do missionário que era conhecido pela atuação na comunidade católica de Roseira. A perda provocou comoção entre moradores, amigos e integrantes da Paróquia Sant’Ana, onde ele atuava como ministro da Sagrada Comunhão.

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