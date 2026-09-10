A Prefeitura de São José dos Campos lançou o Falta Zero, uma nova estratégia para melhorar o aproveitamento das vagas da rede municipal de saúde, reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população a consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos.

A iniciativa parte de um desafio que impacta diretamente o funcionamento dos serviços públicos: as faltas sem aviso prévio. Em 2025, foram registradas 329.064 ausências na rede municipal, com impacto estimado em R$ 41,5 milhões. Entre janeiro e julho de 2026, já foram contabilizadas 181.953 faltas, representando cerca de R$ 13 milhões em recursos associados a atendimentos que deixaram de ser realizados.

Mais do que combater as faltas, o Falta Zero busca fazer com que cada vaga disponível seja efetivamente utilizada. Quando um paciente avisa que não poderá comparecer, o horário pode ser liberado e destinado a outra pessoa que aguarda atendimento, contribuindo para reduzir filas e dar mais agilidade ao sistema.

Uma vaga pode fazer a diferença

A campanha reforça que o agendamento representa um compromisso não apenas com o próprio atendimento, mas também com quem está na fila. Por isso, os pacientes serão orientados a confirmar a presença ou comunicar o cancelamento com antecedência.

Após o agendamento, a Prefeitura poderá entrar em contato por ligação, WhatsApp ou SMS para solicitar a confirmação. Caso o paciente não possa comparecer, o cancelamento deve ser informado com pelo menos 24 horas de antecedência pelos canais disponibilizados pela rede municipal.

Quando não há confirmação dentro do prazo, o agendamento é cancelado automaticamente e a vaga pode ser disponibilizada para outro paciente. Já nos casos em que a presença é confirmada, mas o paciente falta sem comunicar previamente, o Cadastro de Regulação Ambulatorial (CRA) poderá ser temporariamente inativado, sendo necessária a procura pela UBS Resolve de referência para atualização e reativação.

Transparência para acompanhar os resultados

Outro destaque da iniciativa é o Faltômetro, indicador que será instalado nas unidades de saúde para dar visibilidade aos números de ausências. A ferramenta permitirá acompanhar o impacto das faltas e estimular uma reflexão sobre o uso responsável das vagas disponíveis na rede pública.

Com o Falta Zero, a Prefeitura busca transformar uma situação que hoje gera vagas ociosas e aumenta o tempo de espera em uma oportunidade para ampliar o número de atendimentos realizados. A proposta é simples: quando uma pessoa não puder comparecer, avisar com antecedência pode fazer com que aquela vaga chegue a quem está esperando por ela.