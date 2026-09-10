Um grave acidente de trânsito resultou na morte do ciclista Laercio Barbosa, de 58 anos, na manhã de quarta-feira (9), no km 51 da rodovia BR-101 (Rio-Santos), no trecho urbano do bairro Estufa 2, em Ubatuba, no Litoral Norte.
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A colisão frontal entre a bicicleta e um ônibus ocorreu por volta das 6h50, na pista sentido Rio de Janeiro.
A vítima foi identificada oficialmente no início da tarde após seu irmão comparecer à Delegacia de Polícia de Ubatuba para fazer o reconhecimento do corpo.
De acordo com o registro policial, um ônibus trafegava no mesmo sentido quando o condutor avistou o ciclista trafegando pela via em zigue-zague.
Em seguida, a vítima teria tentado realizar uma manobra de travessia repentina, entrando na frente do veículo coletivo. O motorista relatou aos policiais rodoviários federais que não teve tempo hábil ou distância suficiente para desviar ou frear a tempo.
A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o resgate compareceram ao local, mas Laercio faleceu no trecho antes de receber atendimento médico.
Motorista de ônibus fez teste do bafômetro
O motorista do ônibus realizou o teste de etilômetro (bafômetro), que deu negativo para consumo de álcool. Abalado, ele afirmou em depoimento que atua na profissão há anos e nunca havia se envolvido em um acidente grave.
A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local do acidente para recolher provas e determinar as velocidades e trajetórias dos veículos.
Além disso, a Polícia Civil solicitou a preservação das imagens do sistema de videomonitoramento interno do ônibus para auxiliar na elucidação da dinâmica dos fatos. O caso foi registrado na Delegacia de Ubatuba como homicídio culposo na direção de veículo automotor.