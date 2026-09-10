Um grave acidente de trânsito resultou na morte do ciclista Laercio Barbosa, de 58 anos, na manhã de quarta-feira (9), no km 51 da rodovia BR-101 (Rio-Santos), no trecho urbano do bairro Estufa 2, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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A colisão frontal entre a bicicleta e um ônibus ocorreu por volta das 6h50, na pista sentido Rio de Janeiro.