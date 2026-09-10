10 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IDENTIFICAÇÃO

Ciclista de 58 anos morre após acidente com ônibus em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Local do acidente que matou Laercio Barbosa, de 58 anos
Local do acidente que matou Laercio Barbosa, de 58 anos

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do ciclista Laercio Barbosa, de 58 anos, na manhã de quarta-feira (9), no km 51 da rodovia BR-101 (Rio-Santos), no trecho urbano do bairro Estufa 2, em Ubatuba, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A colisão frontal entre a bicicleta e um ônibus ocorreu por volta das 6h50, na pista sentido Rio de Janeiro.

A vítima foi identificada oficialmente no início da tarde após seu irmão comparecer à Delegacia de Polícia de Ubatuba para fazer o reconhecimento do corpo.

De acordo com o registro policial, um ônibus trafegava no mesmo sentido quando o condutor avistou o ciclista trafegando pela via em zigue-zague.

Em seguida, a vítima teria tentado realizar uma manobra de travessia repentina, entrando na frente do veículo coletivo. O motorista relatou aos policiais rodoviários federais que não teve tempo hábil ou distância suficiente para desviar ou frear a tempo.

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o resgate compareceram ao local, mas Laercio faleceu no trecho antes de receber atendimento médico.

Motorista de ônibus fez teste do bafômetro

O motorista do ônibus realizou o teste de etilômetro (bafômetro), que deu negativo para consumo de álcool. Abalado, ele afirmou em depoimento que atua na profissão há anos e nunca havia se envolvido em um acidente grave.

A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local do acidente para recolher provas e determinar as velocidades e trajetórias dos veículos.

Além disso, a Polícia Civil solicitou a preservação das imagens do sistema de videomonitoramento interno do ônibus para auxiliar na elucidação da dinâmica dos fatos. O caso foi registrado na Delegacia de Ubatuba como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários