O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões que devem ter atenção redobrada com a previsão de tempestades entre sexta-feira (11) e sábado (12). A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a possibilidade de chuva forte, raios, rajadas de vento e queda de granizo em diferentes áreas paulistas.

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A formação de um ciclone extratropical no Sul do país deve influenciar as condições do tempo em São Paulo. O período mais crítico está previsto entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e a manhã de sábado, quando a atmosfera estará mais favorável à formação e intensificação das tempestades.