O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões que devem ter atenção redobrada com a previsão de tempestades entre sexta-feira (11) e sábado (12). A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a possibilidade de chuva forte, raios, rajadas de vento e queda de granizo em diferentes áreas paulistas.
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A formação de um ciclone extratropical no Sul do país deve influenciar as condições do tempo em São Paulo. O período mais crítico está previsto entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e a manhã de sábado, quando a atmosfera estará mais favorável à formação e intensificação das tempestades.
No Vale do Paraíba, a previsão indica possibilidade de chuva volumosa e ventos fortes. No Litoral Norte, além das chuvas e rajadas, a Defesa Civil também alerta para condições de agitação marítima nos próximos dias.
Embora o maior potencial para tempestades severas esteja concentrado nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba, outras áreas do Estado também estão sujeitas a ocorrências provocadas pelo avanço do sistema meteorológico.
Em pontos isolados das regiões consideradas de maior risco, existe possibilidade de rajadas muito fortes, granizo intenso, microexplosões e até tornados. A intensidade e a localização dos fenômenos dependerão da evolução das tempestades.
“Temos um cenário de tempestades severas e, em pontos isolados, existe possibilidade de fenômenos como microexplosões e tornados. Por isso, montamos uma estrutura reforçada e nossa orientação é preventiva: durante a tempestade, a população deve procurar um local seguro e acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil”, afirmou o coronel Araujo Monteiro, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Gabinete de Crise
Diante da previsão de tempo severo, a Defesa Civil reforçou a estrutura de resposta. Nesta quinta-feira (10), o órgão realiza uma reunião com os municípios paulistas e secretarias estaduais para apresentar o cenário meteorológico e orientar as ações preventivas.
Os depósitos de logística humanitária também foram abastecidos previamente, enquanto as equipes permanecem em prontidão para atender eventuais ocorrências.
Na sexta-feira, a partir das 14h, será instalado um Gabinete de Crise presencial no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). A estrutura funcionará até a tarde de sábado.
O gabinete terá representantes de órgãos como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SP Águas, Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e concessionárias de energia elétrica, água, gás e telefonia.
A proposta é reunir informações em tempo real, acompanhar o avanço das tempestades e acelerar a mobilização de equipes e recursos em caso de ocorrências.
Monitoramento
Durante o período de alerta, as condições meteorológicas serão acompanhadas continuamente por meio de radares, satélites, registros de descargas atmosféricas e observações de superfície.
A Defesa Civil ressalta que a intensidade e a localização das tempestades podem mudar ao longo do evento, por isso os alertas podem ser atualizados conforme a evolução do sistema.
A orientação para moradores do Vale do Paraíba e do Litoral Norte é procurar abrigo seguro assim que houver sinais de tempestade.
A população deve evitar áreas abertas, árvores, postes, torres e estruturas metálicas. Durante rajadas fortes, também é importante manter distância de placas, fachadas, coberturas e outras estruturas que possam ser danificadas pelo vento.
Em caso de granizo, a recomendação é permanecer em local coberto, longe de janelas. Também não se deve tentar atravessar ruas, pontes ou trechos alagados.
A Defesa Civil orienta ainda que moradores acompanhem os alertas oficiais e sigam as orientações das autoridades municipais durante o período de instabilidade.
Eventos ao ar livre
Organizadores de eventos previstos para sexta e sábado também devem reavaliar as condições de segurança de palcos, tendas, arquibancadas, coberturas, estruturas de iluminação e painéis.
A recomendação é estabelecer antecipadamente procedimentos para interrupção das atividades e evacuação do público. Dependendo da evolução do tempo, os eventos podem precisar ser transferidos para locais protegidos, adiados ou suspensos preventivamente.