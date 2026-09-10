Um homem não identificado, com idade estimada entre 50 e 55 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na noite de quarta-feira (9), por volta das 23h30, no km 31,7 da rodovia BR-459 (Lorena–Itajubá), nas proximidades do acesso à rodovia Presidente Dutra, em Lorena.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Lorena, o veículo envolvido é um ônibus da marca Mercedes-Benz/Induscar Foz, que transportava seis passageiros no momento da colisão. Nenhum dos ocupantes do coletivo ficou ferido.