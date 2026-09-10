Um homem não identificado, com idade estimada entre 50 e 55 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na noite de quarta-feira (9), por volta das 23h30, no km 31,7 da rodovia BR-459 (Lorena–Itajubá), nas proximidades do acesso à rodovia Presidente Dutra, em Lorena.
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De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Lorena, o veículo envolvido é um ônibus da marca Mercedes-Benz/Induscar Foz, que transportava seis passageiros no momento da colisão. Nenhum dos ocupantes do coletivo ficou ferido.
Em depoimento às autoridades, o motorista do ônibus, de 46 anos, relatou que havia acabado de contornar uma rotatória e ingressar na alça de acesso à BR-459 sob chuva e em condições de baixa luminosidade.
Segundo ele, após perceber um clarão no sentido contrário, visualizou apenas um vulto cruzando a pista e não teve tempo hábil para frear ou desviar.
O condutor parou o veículo imediatamente e acionou o resgate com a ajuda de passageiros. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceram ao local e o médico responsável constatou o óbito às 23h56.
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência e submeteu o motorista ao teste de alcoolemia (bafômetro), que apontou resultado negativo. As documentações do condutor e do veículo estavam regulares.
A Polícia Científica realizou a perícia no local e no veículo. O corpo do pedestre foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá, onde passará por exames de necropsia e coleta de impressões digitais para identificação oficial.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação da Polícia Civil.