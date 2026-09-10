Catia Silene da Silva foi encontrada morta em uma via pública na área rural de São José dos Campos na noite desta quarta-feira (9).
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A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte após o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atendeu a ocorrência identificar sinais físicos na região do pescoço da vítima. A causa do óbito ainda depende dos exames do IML (Instituto Médico Legal).
O corpo foi localizado na rua José Borges Sobrinho. A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil por volta das 22h30 e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Samu, da Polícia Civil e da Polícia Científica.
O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e encontro de cadáver pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José. Até esta quinta-feira (10), porém, não havia elementos suficientes para determinar se Catia foi vítima de um crime.
Sinais no pescoço levam polícia a investigar morte
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a um encontro de cadáver. Quando chegaram ao endereço, uma equipe de suporte avançado do Samu já estava no local e havia constatado a morte da mulher.
Durante o atendimento, o médico observou sinais físicos na região cervical da vítima. Diante da constatação, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para analisar o local e buscar elementos que possam esclarecer o que aconteceu.
O registro policial, entretanto, não aponta os sinais como evidência de estrangulamento, enforcamento ou de qualquer outra causa específica. Por isso, não é possível afirmar, neste momento, como Catia morreu.
Perícia foi realizada no local
Uma equipe da Polícia Científica realizou os trabalhos periciais. Pessoas que estavam nas proximidades foram ouvidas durante os primeiros levantamentos. De acordo com o boletim, porém, nenhuma delas presenciou o que ocorreu antes da morte.
Os investigadores também não localizaram câmeras de monitoramento ou outro sistema de armazenamento de imagens no local ou nas proximidades imediatas. Nenhum objeto diretamente relacionado à ocorrência foi apreendido nessa primeira etapa da apuração.
Mulher havia sido vista com vida durante a tarde
As informações reunidas inicialmente pela Polícia Civil indicam que Catia estava hospedada havia poucos dias no imóvel relacionado à ocorrência.
Segundo os depoimentos registrados, ela foi vista com vida pela última vez durante a tarde de quarta-feira, algumas horas antes de o corpo ser encontrado.
Os relatos obtidos até agora, no entanto, não permitem estabelecer a causa da morte nem apontar eventual participação de outra pessoa.
Exames do IML devem esclarecer causa da morte
A Polícia Civil requisitou exames necroscópico e toxicológico para esclarecer as circunstâncias do óbito.
O exame necroscópico deverá auxiliar na identificação da causa da morte e na análise dos sinais encontrados na região do pescoço. Já o exame toxicológico poderá verificar a eventual presença de determinadas substâncias no organismo da vítima.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML.
Os resultados dos exames serão analisados pela Polícia Civil juntamente com os demais elementos reunidos durante a investigação.