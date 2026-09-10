A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) exportou US$ 6,88 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, alta de 11,7% em relação aos US$ 6,16 bilhões registrados no mesmo período de 2025.
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Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e mostram avanço das vendas externas da região, mas também uma forte alta nas compras feitas no exterior.
As importações da RMVale somaram US$ 6,78 bilhões nos oito primeiros meses de 2026, crescimento de 13,6% na comparação com os US$ 5,97 bilhões registrados em 2025.
Com exportações crescendo em ritmo inferior ao das importações, o saldo da balança comercial ficou positivo em US$ 99,9 milhões até agosto. O resultado, porém, representa uma queda de 47,1% diante do superávit de US$ 188,95 milhões contabilizado no mesmo período do ano passado.
São José lidera exportações
Entre os municípios da RMVale, São José dos Campos aparece na liderança das exportações em 2026. A cidade movimentou US$ 2,19 bilhões em vendas ao exterior, alta de 3,8% sobre os US$ 2,11 bilhões de 2025.
No mesmo período, São José importou US$ 2,18 bilhões, contra US$ 2,08 bilhões no ano passado. Com isso, o município registrou saldo positivo de US$ 11,3 milhões.
A segunda maior exportadora é Ilhabela, com US$ 1,70 bilhão entre janeiro e agosto, crescimento de 22,9% frente aos US$ 1,38 bilhão de 2025. As importações foram de apenas US$ 62 mil, ante US$ 84 mil no ano passado. O saldo chegou a US$ 1,70 bilhão.
Pindamonhangaba ocupa a terceira posição, com US$ 1,15 bilhão exportado, alta de 46,2% na comparação com os US$ 788,02 milhões de 2025. As importações cresceram de US$ 459,21 milhões para US$ 526,37 milhões. O saldo comercial da cidade ficou positivo em US$ 625,57 milhões.
Na quarta colocação aparece Taubaté, que exportou US$ 530,51 milhões, queda de 12,5% sobre os US$ 606,53 milhões do ano anterior. As importações, por sua vez, recuaram de US$ 1,21 bilhão para US$ 791,94 milhões. Mesmo com a redução das compras externas, o município terminou o período com déficit de US$ 261,43 milhões.
São Sebastião completa o grupo das cinco maiores exportadoras da RMVale. O município exportou US$ 426,52 milhões, alta de 9,6% em relação aos US$ 389,32 milhões de 2025. As importações, porém, dispararam: passaram de US$ 854,62 milhões para US$ 1,46 bilhão, avanço de 71,2%. O resultado foi um déficit de US$ 1,04 bilhão na balança comercial.
Os números mostram uma concentração importante das exportações regionais. São José dos Campos, Ilhabela, Pindamonhangaba, Taubaté e São Sebastião responderam juntos por cerca de 87% de tudo o que a RMVale exportou nos oito primeiros meses de 2026.
O desempenho também revela movimentos diferentes entre os principais municípios. Enquanto Pindamonhangaba teve forte expansão das exportações e Ilhabela avançou quase 23%, Taubaté registrou queda de 12,53% nas vendas externas. São Sebastião, por outro lado, combinou crescimento das exportações com uma forte alta das importações, ampliando o déficit comercial.