A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) exportou US$ 6,88 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, alta de 11,7% em relação aos US$ 6,16 bilhões registrados no mesmo período de 2025.

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Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e mostram avanço das vendas externas da região, mas também uma forte alta nas compras feitas no exterior.