A Novena e Festa da Padroeira do Brasil, no Santuário Nacional de Aparecida, já tem programação definida para 2026. Entre os dias 3 e 11 de outubro, milhares de devotos devem participar das celebrações da Novena na Basílica.
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Neste ano, a festa terá como tema “Com Maria em comunidade, conhecer e praticar a Palavra”, com uma programação voltada à aproximação dos fiéis com a Palavra de Deus e à vivência do Evangelho.
Um dos destaques da Novena será a presença de bispos convidados, que conduzirão as celebrações e momentos de oração ao longo dos nove dias.
Os religiosos representam diferentes regiões do país e estarão no Santuário Nacional para as celebrações que antecedem o Dia da Padroeira.
Confira os celebrantes da Novena da Padroeira
3 de outubro – 1º dia
Tema: “Com Maria, a Palavra de Deus nos faz participar da história da salvação”. A celebração será presidida por Dom Francisco Biasin, bispo emérito de Barra do Piraí-Volta Redonda (RJ) e presidente da Comissão Especial para os Bispos Eméritos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Seu lema episcopal é “Dar a vida pelos irmãos”.
4 de outubro – 2º dia
Tema: “Com Maria, discípula perfeita, cuidamos da vida de cada um e da Casa Comum”. O segundo dia terá como celebrante Dom Rogério Augusto das Neves, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo (SP). Seu lema episcopal é “O Senhor é meu pastor”, referência ao Salmo 23.
5 de outubro – 3º dia
Tema: “Com Maria, construímos a paz e a união pela reconciliação”. A celebração será conduzida por Dom Antônio Carlos Cruz Santos, MSC., bispo de Petrolina (PE). Seu lema episcopal é “Olharão para Aquele que transpassaram”.
6 de outubro – 4º dia
Tema: “Com Maria, Mãe discípula, somos redimidos pela Palavra encarnada”. O quarto dia da Novena terá como celebrante Dom Amilton Manoel da Silva, CP., bispo diocesano de Guarapuava (PR). O lema episcopal é “Gloriar-se na cruz de Cristo”, conforme Gálatas 6,14.
7 de outubro – 5º dia
Tema: “Com Maria, levamos o terço e a Bíblia na mão e no coração”. A celebração será presidida por Dom Vilsom Basso, SCJ., bispo diocesano de Imperatriz (MA). Seu lema episcopal é “Eis-me aqui, Senhor”.
8 de outubro – 6º dia
Tema: “Com Maria praticamos a piedade popular, iluminada pela Palavra de Deus”. O sexto dia terá como celebrante Dom Rubival Cabral Britto, OFMCap., bispo diocesano de Bom Jesus da Lapa (BA). Seu lema episcopal é “A serviço da misericórdia”.
9 de outubro – 7º dia
Tema: “Com Maria, somos igreja de irmãos, reunidos pela Palavra e pelo pão da vida”. A celebração será conduzida por Dom Antônio Ranis Rosendo dos Santos, C.Ss.R., bispo diocesano de Caicó (RN). Seu lema episcopal é “Um só coração e uma só alma”, conforme Atos 4,32.
10 de outubro – 8º dia
Tema: “Com Maria, praticamos a justiça social como compromisso de amor e de paz!”. O oitavo dia da Novena terá como celebrante Dom Eduardo Malaspina, bispo diocesano de Itapeva (SP). Seu lema episcopal é “Para edificar o corpo de Cristo”, referência a Efésios 4,12.
11 de outubro – 9º dia
Tema: “Com Maria, em família, a Jornada Bíblica do Santuário nos envia a evangelizar”. Encerrando os nove dias de preparação, a celebração será presidida por Dom José Albuquerque de Araújo, bispo diocesano de Parintins (AM). Seu lema episcopal é “Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi”, conforme João 15,16.
Festa da Padroeira
A Novena antecede as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, data que reúne tradicionalmente milhares de peregrinos no Santuário Nacional.
A programação completa da Novena e Festa da Padroeira de 2026, incluindo o livreto, o hino oficial e os demais detalhes das celebrações, está sendo preparada pelo Santuário Nacional de Aparecida.