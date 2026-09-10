A Novena e Festa da Padroeira do Brasil, no Santuário Nacional de Aparecida, já tem programação definida para 2026. Entre os dias 3 e 11 de outubro, milhares de devotos devem participar das celebrações da Novena na Basílica.

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Neste ano, a festa terá como tema “Com Maria em comunidade, conhecer e praticar a Palavra”, com uma programação voltada à aproximação dos fiéis com a Palavra de Deus e à vivência do Evangelho.