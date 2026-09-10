O idoso Arlei dos Santos, de 64 anos, está desaparecido desde a tarde de quarta-feira (9). Ele foi visto pela última vez no bairro Dom Pedro 1º, por volta das 15h, saindo de casa enquanto a filha se ausentava rapidamente para fazer uma compra no bairro.
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No momento do desaparecimento, ele usava uma calça de moletom verde, uma blusa laranja de mangas longas, chinelos e uma touca cinza.
De acordo com a família, o idoso tem um quadro de demência e dificuldades na fala, o que pode dificultar a comunicação.
Quem tiver visto Arlei ou possuir qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo pode entrar em contato com a família pelos telefones (12) 99255-3015 ou (12) 98887-0548, ou acionar a Polícia Militar pelo 190.