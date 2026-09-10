O idoso Arlei dos Santos, de 64 anos, está desaparecido desde a tarde de quarta-feira (9). Ele foi visto pela última vez no bairro Dom Pedro 1º, por volta das 15h, saindo de casa enquanto a filha se ausentava rapidamente para fazer uma compra no bairro.

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No momento do desaparecimento, ele usava uma calça de moletom verde, uma blusa laranja de mangas longas, chinelos e uma touca cinza.