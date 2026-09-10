A advocacia e os profissionais da região de São José dos Campos têm encontro marcado no próximo dia 23 de setembro, às 19h, para um importante evento jurídico.
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O auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São José dos Campos sediará a palestra e o lançamento da 2ª edição do livro "Responsabilidade Civil no Meio Ambiente do Trabalho", escrita pelo desembargador do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho) e professor livre-docente da USP (Universidade de São Paulo), Guilherme Guimarães Feliciano.
Publicada pela Editora Thomson Reuters por meio da Livraria RT, a obra chega ao mercado totalmente atualizada com as diretrizes da NR-1 (Norma Regulamentadora nº 1), aprofundando temas essenciais como nexo causal, nexo normativo e a teoria da imputação objetiva nas relações laborais.
O evento é uma realização da OAB Subseção São José dos Campos — presidida por Felipe Alciprete — em conjunto com a Comissão de Direito do Trabalho, liderada pelo advogado Diego Rocha. A iniciativa busca fomentar o debate técnico e qualificar ainda mais a atuação dos operadores do direito na temática ambiental e trabalhista.
SERVIÇO
Palestra e lançamento do livro "Responsabilidade Civil no Meio Ambiente do Trabalho"
Quando: 23 de setembro (segunda-feira), às 19h
Onde: Auditório da OAB SJC (Rua Eng. João Fonseca, 108 - Vila Adyana, São José dos Campos)
Inscrições e informações: Telefone (12) 3942-1517 ou pelo e-mail saojose.campos@oabsp.org.br