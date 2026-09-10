A advocacia e os profissionais da região de São José dos Campos têm encontro marcado no próximo dia 23 de setembro, às 19h, para um importante evento jurídico.

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O auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São José dos Campos sediará a palestra e o lançamento da 2ª edição do livro "Responsabilidade Civil no Meio Ambiente do Trabalho", escrita pelo desembargador do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho) e professor livre-docente da USP (Universidade de São Paulo), Guilherme Guimarães Feliciano.