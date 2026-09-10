10 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LANÇAMENTO

Desembargador do TRT-15 lança livro na OAB de São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/OAB SJC
Divulgação sobre o lançamento do livro em São José dos Campos
Divulgação sobre o lançamento do livro em São José dos Campos

A advocacia e os profissionais da região de São José dos Campos têm encontro marcado no próximo dia 23 de setembro, às 19h, para um importante evento jurídico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São José dos Campos sediará a palestra e o lançamento da 2ª edição do livro "Responsabilidade Civil no Meio Ambiente do Trabalho", escrita pelo desembargador do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho) e professor livre-docente da USP (Universidade de São Paulo), Guilherme Guimarães Feliciano.

Publicada pela Editora Thomson Reuters por meio da Livraria RT, a obra chega ao mercado totalmente atualizada com as diretrizes da NR-1 (Norma Regulamentadora nº 1), aprofundando temas essenciais como nexo causal, nexo normativo e a teoria da imputação objetiva nas relações laborais.

O evento é uma realização da OAB Subseção São José dos Campos — presidida por Felipe Alciprete — em conjunto com a Comissão de Direito do Trabalho, liderada pelo advogado Diego Rocha. A iniciativa busca fomentar o debate técnico e qualificar ainda mais a atuação dos operadores do direito na temática ambiental e trabalhista.

SERVIÇO

Palestra e lançamento do livro "Responsabilidade Civil no Meio Ambiente do Trabalho"
Quando: 23 de setembro (segunda-feira), às 19h
Onde: Auditório da OAB SJC (Rua Eng. João Fonseca, 108 - Vila Adyana, São José dos Campos)
Inscrições e informações: Telefone (12) 3942-1517 ou pelo e-mail saojose.campos@oabsp.org.br

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários