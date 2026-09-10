Uma ordem judicial de desocupação ameaça interromper o funcionamento da Comunidade Terapêutica Há Uma Esperança, em Caçapava. A saída do imóvel está prevista para esta quinta-feira (10), e a principal preocupação da instituição é o destino de cerca de 50 pessoas que permanecem acolhidas no local.

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Com 25 anos de atuação na cidade, a comunidade afirma já ter atendido mais de 16 mil pessoas. A instituição recebe principalmente pessoas em situação de rua e homens que fazem tratamento contra a dependência química.