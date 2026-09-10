O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) aponta possibilidade moderada de ocorrência de eventos hidrológicos em áreas de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro nos próximos dias.

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O alerta inclui as regiões de Pouso Alegre (MG), Sorocaba, São José dos Campos e Campinas (SP), além de Volta Redonda, Barra Mansa, Rio de Janeiro e Petrópolis (RJ).