A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10), uma operação para investigar o suposto uso de dinheiro público na produção do filme “Dark Horse”, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ação cumpre 50 mandados de busca e apreensão em Brasília (DF) e São Paulo.

Ao todo, 22 pessoas são alvos da investigação, entre elas a produtora do filme, Karina Gama, e o deputado federal Mario Frias (PL-SP).

A investigação ganhou repercussão após o Intercept Brasil divulgar, em maio deste ano, áudios nos quais o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, principal envolvido no escândalo do Banco Master.