A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10), uma operação para investigar o suposto uso de dinheiro público na produção do filme “Dark Horse”, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ação cumpre 50 mandados de busca e apreensão em Brasília (DF) e São Paulo.
Ao todo, 22 pessoas são alvos da investigação, entre elas a produtora do filme, Karina Gama, e o deputado federal Mario Frias (PL-SP).
A investigação ganhou repercussão após o Intercept Brasil divulgar, em maio deste ano, áudios nos quais o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, principal envolvido no escândalo do Banco Master.
Segundo o material divulgado pelo jornal, Flávio teria solicitado que Vorcaro repassasse R$ 61 milhões ao fundo do filme.
Flávio Bolsonaro nega irregularidades
Após a divulgação dos áudios, Flávio Bolsonaro afirmou que não há irregularidade em um filho buscar financiamento para um filme que conta a história do próprio pai.
O senador também negou que houvesse dinheiro público envolvido na produção.
Ao longo das últimas semanas, Flávio sustentou ainda que os recursos destinados ao filme já haviam sido providenciados pela Go Up Entertainment, empresa de Karina Gama, que é uma das investigadas na operação desta quinta-feira.
Investigação
A operação da PF busca esclarecer a origem e a destinação dos recursos relacionados à produção de “Dark Horse” e verificar a eventual utilização de recursos públicos de forma irregular.
A ação ocorre em Brasília e São Paulo e envolve a apreensão de documentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.
O caso está em andamento e novas informações devem ser divulgadas pela Polícia Federal ao longo desta quinta-feira.