A quinta-feira (10) começou chuvosa no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, com céu nublado, temperaturas amenas e registro de chuva em diferentes pontos da região. A passagem de uma frente fria deve manter o tempo instável ao longo do dia, com possibilidade de pancadas fortes, raios, rajadas de vento e tempestades isoladas.

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Nas últimas 24 horas, os maiores volumes de chuva foram registrados justamente no Litoral Norte. São Sebastião registrou 79 milímetros, seguida por Caraguatatuba (66 mm) e Ubatuba (65 mm), que estão entre as mais chuvosas do estado – Bertioga lidera com 96 mm.