A quinta-feira (10) começou chuvosa no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, com céu nublado, temperaturas amenas e registro de chuva em diferentes pontos da região. A passagem de uma frente fria deve manter o tempo instável ao longo do dia, com possibilidade de pancadas fortes, raios, rajadas de vento e tempestades isoladas.
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Nas últimas 24 horas, os maiores volumes de chuva foram registrados justamente no Litoral Norte. São Sebastião registrou 79 milímetros, seguida por Caraguatatuba (66 mm) e Ubatuba (65 mm), que estão entre as mais chuvosas do estado – Bertioga lidera com 96 mm.
Também houve chuva em outras cidades da região: Jacareí registrou 26 mm, Ilhabela 24 mm, Jambeiro e Natividade da Serra 17 mm cada, e Paraibuna 14 mm.
No Vale, Guaratinguetá teve 13 mm, o mesmo volume registrado em São Luís do Paraitinga. Aparecida e Cunha somaram 12 mm cada. São José dos Campos registrou 11 mm, enquanto Lagoinha e Tremembé tiveram 10 mm.
Os dados foram coletados às 6h30 desta quinta-feira.
Frente fria mantém tempo instável
A aproximação e a passagem da frente fria aumenta a possibilidade de chuva em praticamente todo o Estado de São Paulo. No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a instabilidade deve ganhar força ao longo do dia.
As pancadas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, e não está descartada a ocorrência de tempestades isoladas e queda de granizo.
Na faixa leste paulista, onde estão o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, as temperaturas máximas devem ficar entre 22°C e 25°C, mantendo o dia com sensação mais amena.
A recomendação é de atenção para pontos de alagamento, especialmente nas áreas que já receberam volumes elevados de chuva, além de cuidado durante deslocamentos em rodovias e áreas sujeitas a deslizamentos.