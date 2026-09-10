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HISTÓRIA

Thereza Maia lança livro sobre Nossa Senhora Aparecida em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Matriz Santo Antônio
Capa do novo livro da historiadora Thereza Maia
Capa do novo livro da historiadora Thereza Maia

Uma parte marcante da história de Guaratinguetá será resgatada em um novo livro da historiadora e escritora Thereza Maia. A autora lança, no dia 24 de setembro, a obra “Lembrança de Nossa Senhora Aparecida – A Santa de Guaratinguetá: 1717 a 1928”, que reúne memórias e acontecimentos relacionados ao período em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida esteve ligada à cidade por 211 anos.

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O lançamento será realizado na Matriz Santo Antônio, em Guaratinguetá, após a missa das 19h. A obra é dedicada à história da cidade e busca recuperar lembranças do período em que a santa ainda fazia parte da trajetória de Guaratinguetá.

O ponto de partida do livro é 1717, ano em que os pescadores encontraram no Rio Paraíba do Sul a imagem de terracota da Imaculada Conceição que posteriormente seria conhecida como Nossa Senhora Aparecida. Naquele período, a região do encontro fazia parte do território de Guaratinguetá.

O recorte histórico segue até 1928, quando Aparecida conquistou sua emancipação e passou a constituir um município independente.

Trajetória dedicada à cultura

Thereza Maia tem uma trajetória ligada à preservação da memória e do patrimônio cultural do Vale do Paraíba. Ela participou da criação e da direção de instituições como o Museu Frei Galvão, o Arquivo Memória de Guaratinguetá e o Departamento Municipal de Cultura de Guaratinguetá.

Também teve participação no Instituto Histórico e Artístico de Paraty e no Instituto de Estudos Valeparaibanos.

A escritora é casada com o também escritor e desenhista Tom Maia, parceiro em diversos projetos editoriais. Conhecido pelos desenhos feitos a bico de pena, Tom costuma ilustrar obras relacionadas ao patrimônio e à história regional.

Com “Lembrança de Nossa Senhora Aparecida”, Thereza Maia volta o olhar para um período fundamental da formação histórica e religiosa da região, recuperando personagens, acontecimentos e lembranças associados à presença de Nossa Senhora Aparecida em Guaratinguetá.

 

SERVIÇO

Lançamento: Lembrança de Nossa Senhora Aparecida – A Santa de Guaratinguetá: 1717 a 1928
Autora: Thereza Maia
Data: 24 de setembro, quinta-feira
Horário: após a missa das 19h
Local: Matriz Santo Antônio, Guaratinguetá

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