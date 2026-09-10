Uma parte marcante da história de Guaratinguetá será resgatada em um novo livro da historiadora e escritora Thereza Maia. A autora lança, no dia 24 de setembro, a obra “Lembrança de Nossa Senhora Aparecida – A Santa de Guaratinguetá: 1717 a 1928”, que reúne memórias e acontecimentos relacionados ao período em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida esteve ligada à cidade por 211 anos.

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O lançamento será realizado na Matriz Santo Antônio, em Guaratinguetá, após a missa das 19h. A obra é dedicada à história da cidade e busca recuperar lembranças do período em que a santa ainda fazia parte da trajetória de Guaratinguetá.