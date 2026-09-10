Uma parte marcante da história de Guaratinguetá será resgatada em um novo livro da historiadora e escritora Thereza Maia. A autora lança, no dia 24 de setembro, a obra “Lembrança de Nossa Senhora Aparecida – A Santa de Guaratinguetá: 1717 a 1928”, que reúne memórias e acontecimentos relacionados ao período em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida esteve ligada à cidade por 211 anos.
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O lançamento será realizado na Matriz Santo Antônio, em Guaratinguetá, após a missa das 19h. A obra é dedicada à história da cidade e busca recuperar lembranças do período em que a santa ainda fazia parte da trajetória de Guaratinguetá.
O ponto de partida do livro é 1717, ano em que os pescadores encontraram no Rio Paraíba do Sul a imagem de terracota da Imaculada Conceição que posteriormente seria conhecida como Nossa Senhora Aparecida. Naquele período, a região do encontro fazia parte do território de Guaratinguetá.
O recorte histórico segue até 1928, quando Aparecida conquistou sua emancipação e passou a constituir um município independente.
Trajetória dedicada à cultura
Thereza Maia tem uma trajetória ligada à preservação da memória e do patrimônio cultural do Vale do Paraíba. Ela participou da criação e da direção de instituições como o Museu Frei Galvão, o Arquivo Memória de Guaratinguetá e o Departamento Municipal de Cultura de Guaratinguetá.
Também teve participação no Instituto Histórico e Artístico de Paraty e no Instituto de Estudos Valeparaibanos.
A escritora é casada com o também escritor e desenhista Tom Maia, parceiro em diversos projetos editoriais. Conhecido pelos desenhos feitos a bico de pena, Tom costuma ilustrar obras relacionadas ao patrimônio e à história regional.
Com “Lembrança de Nossa Senhora Aparecida”, Thereza Maia volta o olhar para um período fundamental da formação histórica e religiosa da região, recuperando personagens, acontecimentos e lembranças associados à presença de Nossa Senhora Aparecida em Guaratinguetá.
SERVIÇO
Lançamento: Lembrança de Nossa Senhora Aparecida – A Santa de Guaratinguetá: 1717 a 1928
Autora: Thereza Maia
Data: 24 de setembro, quinta-feira
Horário: após a missa das 19h
Local: Matriz Santo Antônio, Guaratinguetá