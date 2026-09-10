10 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Inmet alerta para tempestades e ventos de até 60 km/h no Vale

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta de perigo potencial de tempestades no Vale do Paraíba. A previsão indica chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

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Segundo o órgão, o aviso é válido a partir de 0h01 desta sexta-feira (11) até 23h59 do mesmo dia.

Durante as rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar sob árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de manter aparelhos eletrônicos desconectados da tomada durante o período de instabilidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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