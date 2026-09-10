O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta de perigo potencial de tempestades no Vale do Paraíba. A previsão indica chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

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Segundo o órgão, o aviso é válido a partir de 0h01 desta sexta-feira (11) até 23h59 do mesmo dia.