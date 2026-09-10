Um homem foi encontrado morto em uma canaleta de águas pluviais no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos.

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A Polícia Militar foi acionada e a perícia identificou uma lesão compatível com disparo de arma de fogo, na região da nádega direita. A vítima ainda não foi oficialmente identificada.