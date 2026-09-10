10 de setembro de 2026
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MORTE SUSPEITA

Homem é encontrado morto em canaleta no Vista Verde, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi encontrado morto em uma canaleta de águas pluviais no bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos.

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A Polícia Militar foi acionada e a perícia identificou uma lesão compatível com disparo de arma de fogo, na região da nádega direita. A vítima ainda não foi oficialmente identificada.

Próximo ao corpo, foram encontrados objetos pessoais, um alicate, um rolo de fio e comprimidos, além de uma substância branca com características semelhantes às da cocaína, que foi apreendida para análise.

O caso segue sob investigação para determinar as circunstâncias da morte e identificar possíveis envolvidos.

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