10 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Condenado por latrocínio é preso por tráfico em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Municipal) em Campos do Jordão. A prisão ocorreu na terça-feira (8), no bairro Vila Sodipe.

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Durante a ação, dois homens foram abordados. Um dos suspeitos é morador de Cruzeiro e possui condenação por latrocínio. O outro seria usuário de drogas e estaria realizando a compra no momento da abordagem.

No local, as equipes encontraram diversas porções de drogas já fracionadas, prontas para comercialização.

O homem apontado como responsável pelo tráfico foi autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça. 

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