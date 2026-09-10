Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Municipal) em Campos do Jordão. A prisão ocorreu na terça-feira (8), no bairro Vila Sodipe.
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Durante a ação, dois homens foram abordados. Um dos suspeitos é morador de Cruzeiro e possui condenação por latrocínio. O outro seria usuário de drogas e estaria realizando a compra no momento da abordagem.
No local, as equipes encontraram diversas porções de drogas já fracionadas, prontas para comercialização.
O homem apontado como responsável pelo tráfico foi autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça.