A Polícia Militar Ambiental de Caraguatatuba resgatou dois cães no bairro Jardim Gaivotas, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima na quarta-feira (9) e atendida por uma equipe do GEEPAR (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco).

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Os animais se encontravam em um abrigo improvisado, sem condições adequadas de higiene, alimentação e hidratação. Apresentavam sinais de maus-tratos e desnutrição.