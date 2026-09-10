A Polícia Militar Ambiental de Caraguatatuba resgatou dois cães no bairro Jardim Gaivotas, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada após uma denúncia anônima na quarta-feira (9) e atendida por uma equipe do GEEPAR (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco).
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Os animais se encontravam em um abrigo improvisado, sem condições adequadas de higiene, alimentação e hidratação. Apresentavam sinais de maus-tratos e desnutrição.
A equipe encaminhou os cães ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) local, onde receberam os cuidados necessários para a recuperação e, posteriormente, serão encaminhados para adoção responsável.