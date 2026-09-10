10 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Capotamento bloqueia Tamoios e deixa pessoa feriada em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Utilitário capotou no km 9 da rodovia
Utilitário capotou no km 9 da rodovia

Um acidente envolvendo um utilitário deixou uma pessoa ferida na Rodovia dos Tamoios (SP-065/099), em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada no km 9, no sentido norte da rodovia, na manhã de quarta-feira (9).

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Segundo informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp, o veículo, um Hyundai HR, trafegava pela faixa 2 quando o condutor perdeu o controle da direção e saiu de sua trajetória, colidiu contra uma barreira rígida às margens da pista e capotou, ficando imobilizado sobre a faixa 1.

Uma pessoa ficou ferida, mas sem gravidade, conforme o registro da ocorrência. O veículo foi removido por volta das 13h43.

Interdições

A faixa 1, no sentido norte, ficou interditada entre 10h59 e 13h17. Posteriormente, todas as faixas no sentido norte precisaram ser bloqueadas na região do início do túnel, sendo liberadas após as 13h30.

Durante o atendimento da ocorrência, houve registro de congestionamento de aproximadamente 1,18 quilômetro, entre os km 15,418 e 16,600, no sentido norte.

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