Um acidente envolvendo um utilitário deixou uma pessoa ferida na Rodovia dos Tamoios (SP-065/099), em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada no km 9, no sentido norte da rodovia, na manhã de quarta-feira (9).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp, o veículo, um Hyundai HR, trafegava pela faixa 2 quando o condutor perdeu o controle da direção e saiu de sua trajetória, colidiu contra uma barreira rígida às margens da pista e capotou, ficando imobilizado sobre a faixa 1.