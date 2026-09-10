Um acidente envolvendo um utilitário deixou uma pessoa ferida na Rodovia dos Tamoios (SP-065/099), em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada no km 9, no sentido norte da rodovia, na manhã de quarta-feira (9).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp, o veículo, um Hyundai HR, trafegava pela faixa 2 quando o condutor perdeu o controle da direção e saiu de sua trajetória, colidiu contra uma barreira rígida às margens da pista e capotou, ficando imobilizado sobre a faixa 1.
Uma pessoa ficou ferida, mas sem gravidade, conforme o registro da ocorrência. O veículo foi removido por volta das 13h43.
Interdições
A faixa 1, no sentido norte, ficou interditada entre 10h59 e 13h17. Posteriormente, todas as faixas no sentido norte precisaram ser bloqueadas na região do início do túnel, sendo liberadas após as 13h30.
Durante o atendimento da ocorrência, houve registro de congestionamento de aproximadamente 1,18 quilômetro, entre os km 15,418 e 16,600, no sentido norte.