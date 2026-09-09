SJC tem alerta de chuva, ventos e granizo; veja quando
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo válido para esta sexta-feira (11) em São José dos Campos.
O aviso começa à 0h01 e segue até 23h59 de sexta. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.
Também há possibilidade de queda de granizo. O órgão aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.
A instabilidade, porém, já deve marcar o tempo nesta quinta-feira (10). A previsão indica muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva durante a manhã. À tarde e à noite, a possibilidade de chuva aumenta, com previsão de trovoadas.
Para quinta-feira, os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C, com umidade do ar chegando a 100%.
Sexta pode chegar aos 30°C
Mesmo com o alerta para temporais, a sexta-feira deve ser mais quente em São José. A temperatura mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima pode atingir 30°C.
O dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 100%.
Temperatura cai no sábado
Depois do calor de sexta-feira, a previsão indica queda acentuada das temperaturas no sábado (12).
A mínima pode chegar a 13°C, enquanto a máxima não deve passar de 24°C. O céu continuará com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.
Com a sequência de instabilidade e o alerta para rajadas fortes, a orientação é redobrar a atenção principalmente durante os períodos de chuva mais intensa e evitar permanecer próximo a árvores e estruturas que possam ser atingidas pelo vento.