SJC tem alerta de chuva, ventos e granizo; veja quando

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo válido para esta sexta-feira (11) em São José dos Campos.

O aviso começa à 0h01 e segue até 23h59 de sexta. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.