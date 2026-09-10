A formação de um ciclone extratropical deve aumentar a instabilidade sobre parte do país a partir desta quinta-feira (10), com previsão de chuva forte, rajadas de vento e possibilidade de granizo. O sistema deve ganhar força na sexta-feira (11), elevando o risco de temporais em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
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No Vale do Paraíba e Litoral Norte, a Defesa Civil de São Paulo colocou a região em alerta para chuva entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). A previsão indica acumulados de até 60 milímetros, além de raios, possibilidade de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 65 km/h.
A instabilidade que atinge a região está associada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e à frente fria ligada ao sistema que dará origem ao ciclone extratropical. As pancadas de chuva podem variar de moderadas a fortes e provocar transtornos em pontos vulneráveis.
Risco de alagamentos e queda de árvores
O cenário exige atenção principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos. A combinação de chuva intensa e vento também pode provocar queda de árvores, galhos e estruturas, além de interrupções no fornecimento de energia.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu aviso de perigo potencial para tempestades na região. O órgão prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros no acumulado do dia, com ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
Ciclone deve se intensificar na sexta-feira
Segundo o Inmet, o ciclone extratropical deve se organizar entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina na sexta-feira. O sistema estará associado a uma frente fria, que deve avançar posteriormente por outras áreas do país.
O alerta para São Paulo faz parte de um cenário mais amplo. O Inmet colocou áreas do estado em aviso laranja, de perigo, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo.
Como se proteger durante o temporal
A Defesa Civil recomenda evitar áreas alagadas e não tentar atravessar vias com água acumulada. Durante as rajadas de vento, a orientação é permanecer longe de árvores, postes, estruturas metálicas e placas.
Em imóveis localizados em áreas de encosta, é importante observar sinais de movimentação do solo. Motoristas também devem reduzir a velocidade e aumentar a distância entre os veículos durante períodos de chuva forte.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.