A formação de um ciclone extratropical deve aumentar a instabilidade sobre parte do país a partir desta quinta-feira (10), com previsão de chuva forte, rajadas de vento e possibilidade de granizo. O sistema deve ganhar força na sexta-feira (11), elevando o risco de temporais em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

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No Vale do Paraíba e Litoral Norte, a Defesa Civil de São Paulo colocou a região em alerta para chuva entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). A previsão indica acumulados de até 60 milímetros, além de raios, possibilidade de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 65 km/h.