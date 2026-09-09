Nair Maria Almeida de Mello morreu aos 88 anos nesta última terça-feira (8), em São José dos Campos. Ela foi sepultada na tarde desta quarta (9), no Cemitério Colônia Paraíso Morumbi, na zona sul da cidade.

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'Tia Nair', como era carinhosamente chamada, teve uma vida longa e deixará boas lembranças, apesar da tristeza inicial com a partida dela. Nas redes sociais, recebeu muitas homenagens de amigos e familiares.