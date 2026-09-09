Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro que atingiu e arrancou a perna de Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos, em São José dos Campos, estava em alta velocidade.
O caso aconteceu na Avenida dos Tangarás, na zona sul da cidade.
Nos registros, obtidos pela família da idosa, o veículo — conduzido por um motorista sem habilitação — aparece próximo a outro carro, de cor branca, em uma situação que, segundo os familiares, levanta a suspeita de uma possível disputa de velocidade.
Os vídeos foram registrados pouco antes de Sônia ser atingida enquanto aguardava em um ponto de ônibus, na manhã desta terça-feira (8), no Jardim da Granja, região sudeste da cidade.
As imagens, por si só, não confirmam a realização de um racha. As circunstâncias anteriores ao atropelamento deverão ser analisadas pela Polícia Civil durante a investigação.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista teria realizado uma ultrapassagem, perdido o controle da direção, invadido a calçada e atingido as pessoas que estavam no ponto.
Sônia sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ter uma das pernas amputada. Ela permanece internada no Hospital da Vila Industrial.
De acordo com familiares, a vítima segue sob cuidados intensivos e os médicos trabalham para evitar a amputação da outra perna, que sofreu um corte profundo. Apesar da gravidade do quadro, a família informou que ela não corre risco de morrer.
Uma jovem de 21 anos também foi atingida. Ela apresentava suspeita de fratura na clavícula direita e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar.
Moradores relatam excesso de velocidade
Após o acidente, moradores e familiares passaram a denunciar a frequência com que veículos trafegam em alta velocidade pelo trecho da Avenida dos Tangarás. Segundo eles, a via teria se transformado em uma espécie de “pista de corrida”.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos lamentou o ocorrido e informou que o local possui sinalização viária, com placas indicando limite de velocidade de 50 km/h e faixa para travessia de pedestres.
O boletim de ocorrência também aponta que o motorista envolvido no acidente não possuía Carteira Nacional de Habilitação nem Permissão para Dirigir. O veículo estava com débito de IPVA e foi apreendido pela Polícia Militar.
A Polícia Civil deverá analisar as imagens obtidas pelos familiares e outros elementos para esclarecer a dinâmica do acidente e verificar se havia ou não uma disputa de velocidade momentos antes do atropelamento.