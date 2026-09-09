Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro que atingiu e arrancou a perna de Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos, em São José dos Campos, estava em alta velocidade.

O caso aconteceu na Avenida dos Tangarás, na zona sul da cidade.

Nos registros, obtidos pela família da idosa, o veículo — conduzido por um motorista sem habilitação — aparece próximo a outro carro, de cor branca, em uma situação que, segundo os familiares, levanta a suspeita de uma possível disputa de velocidade.