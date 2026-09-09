Um utilitário capotou na manhã desta quarta-feira (9) no km 9, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Apesar da gravidade do acidente, as duas pessoas envolvidas saíram ilesas.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Tamoios, o acidente aconteceu por volta das 10h59, no sentido norte da rodovia. Chovia no momento da ocorrência.

De acordo com o relato do motorista, o veículo, um Hyundai HR, seguia pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da trajetória.