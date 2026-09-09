Um utilitário capotou na manhã desta quarta-feira (9) no km 9, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Apesar da gravidade do acidente, as duas pessoas envolvidas saíram ilesas.
Segundo informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Tamoios, o acidente aconteceu por volta das 10h59, no sentido norte da rodovia. Chovia no momento da ocorrência.
De acordo com o relato do motorista, o veículo, um Hyundai HR, seguia pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da trajetória.
Na sequência, o utilitário atingiu uma barreira rígida localizada às margens da pista, capotou e parou sobre a faixa 1.
A ocorrência provocou interdições ao longo do atendimento. A faixa 1 ficou bloqueada entre 10h59 e 13h17. Em determinado período, entre 12h46 e 13h32, todas as faixas no sentido norte chegaram a ser interditadas.
O veículo foi removido por volta das 13h43.
Segundo a atualização mais recente do sistema da Artesp, divulgada às 14h56, havia registro de congestionamento de aproximadamente 1,2 quilômetro no sentido norte da rodovia.