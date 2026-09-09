Em uma noite história, o Ilhabela venceu o Viapol São José o na noite desta quarta-feira (9), no ginásio Oscar Schmidt, na cidade do Litoral Norte, pela terceira rodada da edição 2026 do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais do jogo foram 25/23, 25/19 e 25/19.
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Com isso, o time do Litoral Norte, que fez seu primeiro jogo em casa na história, também conquistou seu primeiro triunfo no torneio profissional. Assim, soma uma vitória e duas derrotas no Estadual. Já o São José, que tinha vencido os dois primeiros jogos, conhece o primeiro revés na temporada.
Na próxima rodada, o Ilhabela recebe o Vôlei Renata de Campinas, no mesmo ginásio, sábado (12), a partir das 18h. No mesmo dia, mas às 19h, o São José recebe o Itaquá, no ginásio da ADC Embraer.
Como foi o jogo
No primeiro set, o Ilhabela, animado e empurrado pela torcida, fez uma boa atuação e chegou a abrir quatro pontos de vantagem. E, no final do período, o São José até equilibrou, mas a equipe do Litoral Norte fechou em 25 a 23.
Depois, no segundo set, o São José continuou com dificuldades, enquanto o Ilhabela seguia comandando as ações. Assim, novamente abriu importante vantagem no período e fechou em 25 a 19, abrindo 2 a 0 no placar.
No terceiro set, o time joseense melhorou, até porque era o momento de tudo ou nada. E conseguiu uma atuação mais consistente, abrindo até três pontos de frente.
Depois, o Ilhabela novamente reagiu e virou o placar, animando a torcida no local. E, com isso, ampliou a vantagem e fechou o jogo em 25 a 19, fazendo 3 a 0.