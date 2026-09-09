Em uma noite história, o Ilhabela venceu o Viapol São José o na noite desta quarta-feira (9), no ginásio Oscar Schmidt, na cidade do Litoral Norte, pela terceira rodada da edição 2026 do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais do jogo foram 25/23, 25/19 e 25/19.

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Com isso, o time do Litoral Norte, que fez seu primeiro jogo em casa na história, também conquistou seu primeiro triunfo no torneio profissional. Assim, soma uma vitória e duas derrotas no Estadual. Já o São José, que tinha vencido os dois primeiros jogos, conhece o primeiro revés na temporada.