A Apple finalmente entrou na disputa dos celulares dobráveis. A empresa apresentou nesta quarta-feira (9) o iPhone Duo, seu primeiro aparelho com tela que se dobra, durante o tradicional evento anual de lançamento. O modelo chega com uma proposta premium e preço estimado em quase US$ 2.000 nos Estados Unidos.

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Em São Paulo, o iPhone Duo foi o grande destaque entre os lançamentos apresentados pela companhia. Fechado, o aparelho tem um formato semelhante ao de um passaporte. Quando aberto, ele oferece uma tela interna de aproximadamente 7,8 polegadas, enquanto o display externo deve ficar na faixa de 5,5 polegadas.