A Apple finalmente entrou na disputa dos celulares dobráveis. A empresa apresentou nesta quarta-feira (9) o iPhone Duo, seu primeiro aparelho com tela que se dobra, durante o tradicional evento anual de lançamento. O modelo chega com uma proposta premium e preço estimado em quase US$ 2.000 nos Estados Unidos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São Paulo, o iPhone Duo foi o grande destaque entre os lançamentos apresentados pela companhia. Fechado, o aparelho tem um formato semelhante ao de um passaporte. Quando aberto, ele oferece uma tela interna de aproximadamente 7,8 polegadas, enquanto o display externo deve ficar na faixa de 5,5 polegadas.
A estrutura do novo iPhone dobrável seria feita de titânio e o aparelho teria duas câmeras traseiras. De acordo com informações da Bloomberg, o preço deve começar em US$ 1.999, valor que coloca o modelo no segmento mais alto do mercado de smartphones.
Além do iPhone Duo, a Apple revelou os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ampliando a linha principal de celulares da empresa. O evento também teve novidades nos acessórios, com a apresentação dos AirPods 5 e de novos modelos do Apple Watch. Aqui no Brasil, os preços ficam mais altos.
Confira os preços do aparelho no Brasil:
iPhone Duo (256 GB): R$ 21.999;
iPhone Duo (512 GB): R$ 23.499;
iPhone Duo (1 TB): R$ 26.499;
iPhone Duo (2 TB): R$ 30.999.
Como é o iPhone dobrável da Apple
O iPhone Duo aposta em um formato diferente dos modelos tradicionais da marca. Quando fechado, o aparelho fica mais compacto, com uma aparência semelhante à de um passaporte. Ao ser aberto, a tela interna de quase oito polegadas amplia consideravelmente a área disponível para o usuário.
A entrada da Apple no segmento de dobráveis coloca a empresa diretamente na disputa com fabricantes que já oferecem aparelhos desse tipo. O preço estimado de US$ 1.999, porém, reforça a proposta de produto premium adotada pela companhia.
O lançamento também marca uma mudança importante na estratégia da Apple, que até então não tinha um iPhone com tela dobrável em sua linha de smartphones.