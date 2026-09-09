09 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CAMPANHA SALARIAL

Metalúrgicos da GM em SJC: aumento real no salário e 31% em vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Roosevelt Cássio/Sindicato dos Metalúrgicos
Assembleia dos trabalhadores da GM, nesta quarta (9)
Assembleia dos trabalhadores da GM, nesta quarta (9)

Após dois meses de mobilização, os metalúrgicos da General Motors em São José dos Campos aprovaram nesta quarta-feira (9) o acordo da Campanha Salarial 2026. A negociação garante aumento real de salário, reajuste de 31% no vale-alimentação e a manutenção de direitos trabalhistas pelos próximos dois anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acordo foi aprovado em assembleia unificada, com a participação dos trabalhadores dos dois turnos da fábrica. A negociação ocorreu após uma série de reuniões entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e a montadora. Até a publicação da reportagem, a GM não havia comentado o assunto.

Segundo o sindicato, entre os principais resultados está o reajuste salarial pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acrescido de 1% de aumento real, em 2026 e 2027.

O vale-alimentação também terá aumento significativo. O benefício, atualmente de R$ 840, passará para R$ 1.100 em setembro de 2026 e chegará a R$ 1.200 em setembro de 2027. Segundo o sindicato, o reajuste deverá representar uma injeção de R$ 42,2 milhões por ano na economia.

PLR chega a R$ 23 mil

O acordo também assegura a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) para os anos de 2027 e 2028. O valor será de R$ 22 mil no primeiro ano e de R$ 23 mil no segundo, mantendo o benefício entre os maiores valores pagos no país.

Outro ponto negociado foi a renovação, por dois anos, do Plano de Cargos e Salários nos moldes atuais, com correções salariais a cada seis meses. As cláusulas sociais também foram prorrogadas pelo mesmo período.

Os trabalhadores ainda conseguiram manter congelados, por dois anos, os valores descontados referentes ao transporte e à alimentação.

A negociação ocorreu em meio a uma mobilização que incluiu a aprovação de aviso de greve e uma paralisação de duas horas. De acordo com o sindicato, uma das principais reivindicações foi impedir o congelamento de salários e benefícios por quatro anos.

“Os trabalhadores da GM tiveram uma importante conquista, ao garantirem aumento real de salário por dois anos consecutivos. Esse acordo só foi possível após a mobilização dos metalúrgicos”, afirmou o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valmir Mariano.

A fábrica da GM em São José dos Campos emprega cerca de 3.200 trabalhadores e produz os modelos S10 e Trailblazer.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários