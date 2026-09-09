Após dois meses de mobilização, os metalúrgicos da General Motors em São José dos Campos aprovaram nesta quarta-feira (9) o acordo da Campanha Salarial 2026. A negociação garante aumento real de salário, reajuste de 31% no vale-alimentação e a manutenção de direitos trabalhistas pelos próximos dois anos.
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O acordo foi aprovado em assembleia unificada, com a participação dos trabalhadores dos dois turnos da fábrica. A negociação ocorreu após uma série de reuniões entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e a montadora. Até a publicação da reportagem, a GM não havia comentado o assunto.
Segundo o sindicato, entre os principais resultados está o reajuste salarial pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acrescido de 1% de aumento real, em 2026 e 2027.
O vale-alimentação também terá aumento significativo. O benefício, atualmente de R$ 840, passará para R$ 1.100 em setembro de 2026 e chegará a R$ 1.200 em setembro de 2027. Segundo o sindicato, o reajuste deverá representar uma injeção de R$ 42,2 milhões por ano na economia.
PLR chega a R$ 23 mil
O acordo também assegura a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) para os anos de 2027 e 2028. O valor será de R$ 22 mil no primeiro ano e de R$ 23 mil no segundo, mantendo o benefício entre os maiores valores pagos no país.
Outro ponto negociado foi a renovação, por dois anos, do Plano de Cargos e Salários nos moldes atuais, com correções salariais a cada seis meses. As cláusulas sociais também foram prorrogadas pelo mesmo período.
Os trabalhadores ainda conseguiram manter congelados, por dois anos, os valores descontados referentes ao transporte e à alimentação.
A negociação ocorreu em meio a uma mobilização que incluiu a aprovação de aviso de greve e uma paralisação de duas horas. De acordo com o sindicato, uma das principais reivindicações foi impedir o congelamento de salários e benefícios por quatro anos.
“Os trabalhadores da GM tiveram uma importante conquista, ao garantirem aumento real de salário por dois anos consecutivos. Esse acordo só foi possível após a mobilização dos metalúrgicos”, afirmou o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valmir Mariano.
A fábrica da GM em São José dos Campos emprega cerca de 3.200 trabalhadores e produz os modelos S10 e Trailblazer.