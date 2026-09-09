Após dois meses de mobilização, os metalúrgicos da General Motors em São José dos Campos aprovaram nesta quarta-feira (9) o acordo da Campanha Salarial 2026. A negociação garante aumento real de salário, reajuste de 31% no vale-alimentação e a manutenção de direitos trabalhistas pelos próximos dois anos.

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O acordo foi aprovado em assembleia unificada, com a participação dos trabalhadores dos dois turnos da fábrica. A negociação ocorreu após uma série de reuniões entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e a montadora. Até a publicação da reportagem, a GM não havia comentado o assunto.