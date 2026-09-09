A morte de Jocélio provocou comoção entre moradores de Roseira e integrantes da comunidade católica do município. A Paróquia Sant’Ana publicou uma mensagem de pesar e destacou a trajetória do paroquiano, descrito como um homem de fé e dedicado ao serviço da Igreja. A causa da morte não foi divulgada.

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Em nota, a paróquia afirmou que a presença e o testemunho de Jocélio deixarão saudades entre as pessoas que conviveram com ele. A comunidade também pediu orações pelos familiares e amigos neste momento de luto. Jocélio era ministro da Sagrada Comunhão na paróquia de Roseira.