A morte de Jocélio provocou comoção entre moradores de Roseira e integrantes da comunidade católica do município. A Paróquia Sant’Ana publicou uma mensagem de pesar e destacou a trajetória do paroquiano, descrito como um homem de fé e dedicado ao serviço da Igreja. A causa da morte não foi divulgada.
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Em nota, a paróquia afirmou que a presença e o testemunho de Jocélio deixarão saudades entre as pessoas que conviveram com ele. A comunidade também pediu orações pelos familiares e amigos neste momento de luto. Jocélio era ministro da Sagrada Comunhão na paróquia de Roseira.
“Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e brilhe para ele a vossa luz”, publicou a Paróquia Sant’Ana, ao prestar a homenagem.
A repercussão também foi grande entre amigos e moradores de Roseira. Nas mensagens publicadas após a notícia da morte, Jocélio foi lembrado pela personalidade alegre, pela fé e pela disposição para ajudar.
Glaucia Rezende enviou condolências aos familiares e amigos e desejou força a Natália, mulher de Jocélio, durante o período de luto.
Celma Maria Cabral contou que chegou a receber a Eucaristia das mãos de Jocélio. “Que triste. Que Deus conforte os corações de todos os familiares e que brilhe a ele a luz eterna”, escreveu.
Amigo de Jocélio havia quase 20 anos, Rogério Cardoso destacou a amizade e a responsabilidade do religioso. Segundo ele, Jocélio era uma pessoa de fé e um ser humano que deixou boas lembranças.
Outros amigos também relataram a dificuldade de acreditar na morte. Cris Pereira o descreveu como uma pessoa do bem, enquanto Helton Oliveira afirmou ter crescido junto com Jocélio e lamentou a perda de um amigo que considerava um grande ser humano.
Edna Cordeiro também prestou homenagem. Ela contou que via Jocélio diariamente e o descreveu como uma pessoa sorridente, alegre e trabalhadora.
Homenagem da família
Natália Vilela Lopes, mulher de Jocélio, agradeceu pelas inúmeras mensagens recebidas após a morte. Em uma publicação, afirmou que não conseguiu responder a todos devido à quantidade de manifestações de carinho.
“Jocélio era muito querido, e tenho certeza que ele sentiu, mesmo que de longe, o carinho de todos”, escreveu.
Natália também falou sobre a dor provocada pela perda e afirmou que busca na fé forças para enfrentar o momento.
“Eu estou despedaçada, mas sigo firme e buscando a Deus, pois Ele será o meu refúgio”, declarou.
A comunidade de Roseira segue prestando homenagens a Jocélio e manifestando solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.