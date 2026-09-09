Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante após deixar os três filhos menores de idade sozinhos em casa para viajar para Minas Gerais. As crianças têm 1, 5 e 11 anos e, segundo a polícia, estavam sem assistência desde o dia 3 de setembro.
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O caso ocorreu em Campinas, no interior de São Paulo, e a prisão de Talia Alves Sant’Anna aconteceu na terça-feira (8), depois que a avó paterna das crianças acionou a Polícia Militar e denunciou a situação.
Os policiais foram chamados para atender a ocorrência no bairro Jardim Yeda. Ao chegarem ao imóvel, encontraram, segundo o registro policial, condições consideradas insalubres, com lixo acumulado, fraldas usadas, mau cheiro, insetos e falta de alimentos.
Ainda conforme a polícia, o filho mais velho, de 11 anos, havia ficado responsável pelos irmãos menores durante a ausência da mãe.
O Conselho Tutelar foi acionado e as três crianças foram encaminhadas aos cuidados da avó paterna.
Mãe diz que deixou filhos sob responsabilidade de terceiros
Em depoimento, Talia afirmou que não havia abandonado os filhos. Segundo a versão apresentada por ela, a viagem para Minas Gerais ocorreu enquanto as crianças permaneciam sob responsabilidade de terceiros e familiares.
A polícia, porém, concluiu que a situação caracterizava abandono de incapaz e efetuou a prisão em flagrante da mulher.
O caso deverá seguir para investigação das circunstâncias em que as crianças foram deixadas sozinhas e das condições encontradas no imóvel.