09 de setembro de 2026
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CRIME

Mãe é presa após deixar três filhos sozinhos para viajar

Por Da Redação | Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Mãe é presa após deixar três filhos sozinhos para viajar
Mãe é presa após deixar três filhos sozinhos para viajar

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante após deixar os três filhos menores de idade sozinhos em casa para viajar para Minas Gerais. As crianças têm 1, 5 e 11 anos e, segundo a polícia, estavam sem assistência desde o dia 3 de setembro.

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O caso ocorreu em Campinas, no interior de São Paulo, e a prisão de Talia Alves Sant’Anna aconteceu na terça-feira (8), depois que a avó paterna das crianças acionou a Polícia Militar e denunciou a situação.

Os policiais foram chamados para atender a ocorrência no bairro Jardim Yeda. Ao chegarem ao imóvel, encontraram, segundo o registro policial, condições consideradas insalubres, com lixo acumulado, fraldas usadas, mau cheiro, insetos e falta de alimentos.

Ainda conforme a polícia, o filho mais velho, de 11 anos, havia ficado responsável pelos irmãos menores durante a ausência da mãe.

O Conselho Tutelar foi acionado e as três crianças foram encaminhadas aos cuidados da avó paterna.

Mãe diz que deixou filhos sob responsabilidade de terceiros

Em depoimento, Talia afirmou que não havia abandonado os filhos. Segundo a versão apresentada por ela, a viagem para Minas Gerais ocorreu enquanto as crianças permaneciam sob responsabilidade de terceiros e familiares.

A polícia, porém, concluiu que a situação caracterizava abandono de incapaz e efetuou a prisão em flagrante da mulher.

O caso deverá seguir para investigação das circunstâncias em que as crianças foram deixadas sozinhas e das condições encontradas no imóvel.

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